रतलाम में नौजवान ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, मोहन यादव ने ऑन स्पॉट कर दिया इंसाफ

रतलाम में एक युवक की गुहार पर मौके पर ही दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें. इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया. दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है. पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है. सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

भोपाल: रतलाम में किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नौजवान से हुई धोखाधड़ी के मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सुनवाई के साथ ऑन द स्पॉट फैसला किया. सीएम ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए और गले लगाकर नौजवान को ये भरोसा दिलाया कि उसके साथ इंसाफ होगा. रतलाम के सैलाना में जब खेतों में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तब इस नौजवान ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई. सीएम ने उसे बुलवाया और फिर किया, ऑन द स्पॉट उसकी समस्या हल की.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रतलाम में एक जगह जनता से संवाद कर रहे थे. इस बीच पूनम चंद नाम का शख्स अपनी फरियाद लेकर उनके पास आया. देखते ही उसे सीएम ने अपने पास बुलाया और मामला पूछा. युवक ने बताया कि मसला उसकी गाड़ी का है. उसने फाइनेंस पर 8 लाख 32 हजार की फोर-व्हीलर ली थी. इस पर वह 9 लाख 86 हजार रुपये दे भी चुका है. बेचने वाली कंपनी ने बॉडी बदलकर उसे एक साल पुरानी गाड़ी दे दी. उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया.

नौजवान ने सीएम से मदद की गुहार लगाई (ETV Bharat)

सीएम ने पुलिस अधिकारी को दोषी को धारा 420 में हवालात में बंद करने के निर्देश दिए

युवक की बात सुनकर सीएम तत्काल एक्शन में आए और फैसला ऑन द स्पॉट किया. उन्होंने वहीं खड़े पुलिस अधिकारी को दोषी युवक को हवालात में बंद करने के निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जिसने भी यह फ्रॉड किया है उसे 420 की धारा में गिरफ्तार करें. उसके बाद उन्होंने युवक के साथ कुछ समय बातचीत की और उसे गले से लगा लिया. उनके इस अंदाज की वहां मौजूद लोगों ने जमकर तारीफ की. लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को डॉ. मोहन की तरह ही होना चाहिए. सरकार को गरीबों की इसी तरह तत्काल मदद करनी चाहिए.

सीएम ने युवक को गले से लगाया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने किसानों को दिलाया ये भरोसा

सीएम ने खेतों में जाकर तबाह हुई फसल को देखा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रतलाम जिले के सैलाना के करिया ग्राम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने खेतों में जाकर तबाह हुई फसल को देखा. यहां बारिश होने से 75 फीसदी से ज्यादा किसानों की फसल खराब हो गई है. सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जिनकी भी फसल बर्बाद हुई है उनको आर्थिक सहायता मिल सके इसके लिए कलेक्टर को सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार पूरी मजबूती से अन्नदाताओं के साथ खड़ी है. मैंने कलेक्टर को सर्वे के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके.