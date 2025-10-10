ETV Bharat / state

लखनऊ में फर्जी पुलिस IG बनकर महिला से ब्लैकमेलिंग; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव थानाक्षेत्र में एक जालसाज ने खुद को पुलिस विभाग का आईजी बताकर महिला को ब्लैकमेल किया. आरोपी ने पहले महिला से दोस्ती की, फिर उसकी बेटी के आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह अपना नाम दर्ज करवा लिया. अब उसे फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रहा है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी चंद्रपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

फैजुल्लागंज निवासी मीनाक्षी मिश्रा ने बताया कि उनकी मुलाकात बरेली निवासी चंद्रपाल सिंह से वर्ष 2020 में पुलिस रेडियो कॉलोनी, महानगर में हुई थी. चंद्रपाल ने खुद को पुलिस विभाग में आईजी बताया था. मीनाक्षी का पैसों के लेन-देन से जुड़ा एक विवाद सुलझाने का भरोसा दिया. इसी बहाने उसने मीनाक्षी के घर आना-जाना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद मीनाक्षी को पता चला कि चंद्रपाल अधिकारी नहीं, बल्कि फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला अपराधी है. इसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं.

आधार कार्ड में किया फर्जीवाड़ा: मीनाक्षी ने बताया कि सच्चाई पता चलते ही हमने चंद्रपाल से दूरी बनानी शुरू की. तब आरोपी ने ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया. मीनाक्षी के अनुसार, चंद्रपाल ने उनकी बेटी छवि मिश्रा के आधार कार्ड में फर्जी तरीके से हेरफेर कर दिया और आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह अपना नाम चंद्रपाल सिंह दर्ज करवा दिया. जन्मतिथि में भी बदलाव करा दिया. इसके बाद, वह महिला को धमकाने लगा कि वह इस फर्जी आधार कार्ड के जरिए उसकी बेटी को फर्जी दस्तावेज बनवाने के केस में फंसाकर जेल भिजवा देगा.