प्रेमिका के घर में प्रेमी की निर्मम हत्या, शव उठाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत
धनबाद में हत्या का एक मामला सामने आया है. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है.
Published : October 11, 2025 at 2:14 PM IST
धनबादः गोमो स्थित हरिहरपुर गांव में कपिल कुमार राय (32 वर्ष) की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को प्रेमिका के ही घर में छिपाने का प्रयास किया गया. कपिल गुरुवार की रात से ही गायब था. हत्या का आरोप प्रेमिका के ही नाना गंगा ठाकुर पर लगा है. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है जो रेलवे का रिटायर्ड कर्मी है.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
वहीं, तोपचांची और हरिहरपुर की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
हत्या में तीन-चार लोगों के शामिल होने का अनुमान
कपिल शादीशुदा था और उसका छह माह का एक पुत्र भी है. कपिल के हाथ-पैर को बांधकर उस पर धारदार हथियार से वार किया गया. घर के फर्श में खून ही खून पड़ा हुआ था. शव की जांच करने पर पता चला कि गर्दन के पीछे वार किया गया क्योंकि गर्दन के पीछे की भाग गहरा कटा हुआ है. पीठ पर कई जगह कटे के निशान हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि गला भी घोंटा गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेरहमी से युवक की हत्या की गई है. शव की स्थिति देखकर लग रहा है कि हत्या में तीन-चार लोग शामिल हो सकते हैं.
आक्रोशित लोगों ने आरोपी की बाइक को आग के हवाले किया
कपिल कुमार राय गुरुवार की रात से ही गायब था. परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे तभी किसी बच्चे ने बताया कि कपिल गंगा ठाकुर के घर में बैठा है. इस दौरान गांव के कुछ युवक गंगा के घर में जबरन घुस गए. अंदर देखा कि कपिल का लहूलुहान शव पड़ा है. इसके बाद सूचना पर शुक्रवार की दोपहर पुलिस हरिहरपुर गांव पहुंची और घर की जांच की. घरवालों से पूछताछ के तुरंत बाद प्रेमिका के नाना गंगा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया.
लेकिन जब पुलिस शव का पंचनामा करने लगी तो परिजन समेत भारी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए और भारी बवाल शुरू हो गया. आक्रोशित लोगों ने मौके पर खड़ी गंगा की बाइक को आग के हवाले कर दिया. पुलिस को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा. परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. दोपहर ढाई बजे जो बवाल शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा.
प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला
वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए. इसके बाद रात में ही पुलिस ने शव को धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया, बता दें कि इससे पहले भी इस प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों परिवारों के बीच सामाजिक स्तर पर कई बार समझौता हो चुका था. एक महीने पूर्व ही पंचायत सचिवालय में दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ था. कपिल के विवाहित होने के कारण प्रेमिका के घरवाले ज्यादा आक्रोशित थे. लड़की अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती है.
हत्या की सूचना मिली थी, उसी कारण हम लोग वहां गए थे. शव को देख कर ऐसा लग रहा है कि उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है. पुलिस प्रत्येक बिंदुओं पर जांच कर रही हैः राहुल कुमार झा, हरिहरपुर थाना प्रभारी
