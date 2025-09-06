प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी हंसराज सैनी की हत्या, 7 साल बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने 7 साल बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था.
सीकर: पुलिस ने एक बड़े ब्लाइंड मर्डर केस में फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. 7 साल पहले हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने झुंझुनू निवासी मुख्य आरोपी महेश कुमार योगी पुत्र वज्रलाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 10000 रुपए का इनाम घोषित था. वह हत्या मामले के बाद फरार चल रहा था.
प्रेम प्रसंग बना खून की वजह: खंडेला थानाधिकारी इन्द्रप्रकाश के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 का है. मृतक हंसराज सैनी का अपने बहनोई सरदारमल सैनी की बहन ममता से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से सरदारमल नाराज था और उसने अपने साथी महेश कुमार योगी के साथ मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने की ठानी. दोनों ने मिलकर हंसराज को जाल में फंसाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. 11 अप्रैल, 2018 की दोपहर को हंसराज को उसके बहनोई सरदारमल का फोन आया था. फोन पर बुलाने के बाद हंसराज मोटरसाइकिल से मिलने गया और फिर कभी घर नहीं लौटा. अगले दिन उसकी तलाश के दौरान परिवार को खबर मिली कि सलेदीपुरा बीहड़ में एक युवक का शव पड़ा है.
गला काटने के बाद डाला गया तेजाब: पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराज का गला धारदार हथियार से काटा गया था और फिर उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया गया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके. बाद में मृतक के भाई महेश कुमार ने शव को देखकर उसकी पहचान की. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर थाना खंडेला में मामला दर्ज किया गया. मुख्य आरोपी सरदारमल सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका साथी महेश कुमार योगी फरार हो गया.
7 साल तक फरार रहा आरोपी: महेश कुमार योगी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाने बदलता रहा. पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. थाना खंडेला के थानाधिकारी इन्द्रप्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने कई बार भेष बदलकर आरोपी के ठिकानों की रेकी की और उसके बारे में गुप्त सूचनाएं जुटाई. आरोपी की लोकेशन झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी इलाके में सामने आई.
गिरावड़ी मोड़ से दबोचा आरोपी: शनिवार को पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि फरार आरोपी महेश कुमार योगी उदयपुरवाटी में मौजूद है. सूचना पर टीम ने दबिश दी और आरोपी को घेरकर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से हत्या की पूरी साजिश, उसके फरार रहने के दौरान किसकी मदद मिली और घटना में शामिल अन्य संभावित लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा.