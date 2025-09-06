प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी हंसराज सैनी की हत्या, 7 साल बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

ETV Bharat / state

सीकर: पुलिस ने एक बड़े ब्लाइंड मर्डर केस में फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. 7 साल पहले हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने झुंझुनू निवासी मुख्य आरोपी महेश कुमार योगी पुत्र वज्रलाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 10000 रुपए का इनाम घोषित था. वह हत्या मामले के बाद फरार चल रहा था.

प्रेम प्रसंग बना खून की वजह: खंडेला थानाधिकारी इन्द्रप्रकाश के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 का है. मृतक हंसराज सैनी का अपने बहनोई सरदारमल सैनी की बहन ममता से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से सरदारमल नाराज था और उसने अपने साथी महेश कुमार योगी के साथ मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने की ठानी. दोनों ने मिलकर हंसराज को जाल में फंसाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. 11 अप्रैल, 2018 की दोपहर को हंसराज को उसके बहनोई सरदारमल का फोन आया था. फोन पर बुलाने के बाद हंसराज मोटरसाइकिल से मिलने गया और फिर कभी घर नहीं लौटा. अगले दिन उसकी तलाश के दौरान परिवार को खबर मिली कि सलेदीपुरा बीहड़ में एक युवक का शव पड़ा है.

गला काटने के बाद डाला गया तेजाब: पुलिस जांच में सामने आया कि हंसराज का गला धारदार हथियार से काटा गया था और फिर उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया गया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके. बाद में मृतक के भाई महेश कुमार ने शव को देखकर उसकी पहचान की. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर थाना खंडेला में मामला दर्ज किया गया. मुख्य आरोपी सरदारमल सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका साथी महेश कुमार योगी फरार हो गया.