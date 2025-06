ETV Bharat / state

नवविवाहिता की हत्या, पति ही निकला कातिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 11, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 11:31 AM IST 2 Min Read

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में सात जन्मों का साथ निभाने का वादा कर पति ने 3 महीने में ही अपना वादा तोड़ दिया. चरित्र शंका के चलते पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया. नवविवाहिता की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने के बाद पत्नी की कत्ल के आरोप में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. क्या बनीं हत्या की वजह ?: दरअसल पूरा मामला धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र का है. वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले धनेश्वर पटेल (26 वर्ष) की शादी मुजगहन में रहने वाली मीनाक्षी पटेल (23 वर्ष) के साथ हुई थी. तीन महीने पहले दुल्हन बनकर मीनाक्षी नगरी के धनेश्वर पटेल के घर आई थी. शादी के कुछ दिनों तक पति और पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन पति अपनी पत्नी मीनाक्षी पर शक करता था. जिसकी वजह से दोनों के बीच वाद विवाद होता रहता था. नवविवाहिता की हत्या, पति ही निकला कातिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मंगलवार सुबह 11 बजे जब धनेश्वर पटेल के घर में उसकी पत्नी मीनाक्षी अकेली थी. इसी बीच पत्नी पर शक को लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने सब्जी काटने वाले हंसिया से पत्नी मीनाक्षी के गले में वार कर दिया. जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

