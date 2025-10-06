ETV Bharat / state

ऑनलाइन गेम की लत से कर्ज में डूबा; लोन चुकाने के लिए मां की हत्या कर चोरी किये थे जेवर, कातिल बेटा गिरफ्तार

आरोपी निखिल यादव गिरफ्तार ( Photo Credit: Lucknow Police )

October 6, 2025

लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र में रेनू यादव की हत्या का लखनऊ पुलिस ने खुलासा सोमवार को कर दिया. ऑनलाइन गेम खेलने और बेटिंग की वजह से कर्ज में डूबे रेनू यादव के बेटे निखिल ने ही मां को मौत के घाट उतार दिया था. लोन चुकाने के लिए उसने मां की हत्या की और घर से जेवर चुरा लिये. पुलिस की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए निखिल यादव को गिरफ्तार कर लिया और जेवरात बरामद कर लिये. पिता को बतायी फिल्मी कहानी: डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार (3 अक्टूबर 2025) को बाबू खेड़ा कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ निवासी रमेश यादव ने पुलिस को बताया कि बेटे निखिल यादव उर्फ गोलू ने कहा कि घर में बदमाश घुस आये हैं. उनकी पत्नी रेनू यादव और बेटे क मारा. जब वह घर पहुंचे तो लोग पत्नी को अस्पताल लेकर चले गए थे. घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था. उनकी पत्नी की मौत हो गई. थाना पीजीआई में मुकदमा दर्ज किया गया था. जानकारी देते डीसीपी दक्षिणी विपिन अग्रवाल (Video Credit: Lucknow Police) पुलिस ने फतेहपुर से किया गिरफ्तार: डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने कहा, सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल और टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर मां की हत्या के मामले में बेटे निखिल यादव उर्फ गोलू को ग्राम औरम्हा अल्लीपुर बहेरा थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. उसने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग का आदी है. मां के जेवर बेचकर कर्ज चुकाने का प्लान था: उसने विभिन्न मोबाइल लोन ऐप जैसे कि MPOKKET, FLASH WALLET तथा RAM FUND CORE से लोन लेकर Tiranga Game ऐप पर Aviator नाम का ऑनलाइन गेम खेला था. यह ऐप Curaçao (Caribbean) लाइसेंस पर संचालित होता है. निखिल ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम में सारा पैसा हार गया था. ऑनलाइन बेटिंग की इस लत और आर्थिक दबाव के कारण उसने अपनी मां के गहने चोरी करने का प्लान बनाया.