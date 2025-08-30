बीजापुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मनकेली पटेलपारा में बीती रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सुरेश कोर्सा निवासी मनकेली के रूप में हुई है. सुरेश गांव में दुकान चलाता था.

बीजापुर में युवक की हत्या: घटना की जानकारी मिलते ही बीजापुर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने सुरेश की हत्या की है. लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि इस वारदात के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

मौके से नहीं मिला नक्सली पर्चा, जांच जारी: पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर कोई माओवादी पर्चे नहीं मिले हैं. यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात बीजापुर थाना क्षेत्र के मनकेली गांव में हुई. अज्ञात लोगों ने सुरेश कोर्सा की धारदार हथियार से हत्या कर दी और जंगल में भाग गए.

बीजापुर में युवक की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल प्रभावित बस्तर में ग्रामीणों की हत्या का सिलसिला जारी है. बस्तर पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में कुल 32 लोगों की जान जा चुकी है.

अगस्त के महीने में नक्सल प्रभावित कांकेर और सुकमा में हत्या

कांकेर में तिरंगा फहराने पर युवक की हत्या: बीते दिनों कांकेर के नक्सल प्रभावित बिनागुंडा गांव में कथित रूप से जनअदालत लगाकर आदिवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया था. माओवादियों ने आरोप लगाया कि मृतक मनेश नुरेटी पुलिस का मुखबिर था. इस युवक का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह 15 अगस्त 2025 को गांव के बच्चों के साथ नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया था. नक्सलियों ने बैनर लगाकर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी.

सुकमा में शिक्षा दूत की हत्या: जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगेर में 27 अगस्त 2025 को नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी. पुलिस का मुखबिर बताते हुए नक्सलियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

बस्तर में मुखबिरी के शक में हत्याएं