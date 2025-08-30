ETV Bharat / state

बीजापुर के मनकेली में 27 साल के युवक की हत्या, नक्सलियों पर शक

नक्सल प्रभावित बस्तर में एक तरफ फोर्स नक्सलियों के सफाए में जुटी है तो दूसरी तरफ आम लोगों की लगातार हत्या माओवादी कर रहे हैं.

Published : August 30, 2025 at 7:31 AM IST

Published : August 30, 2025 at 7:31 AM IST

बीजापुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मनकेली पटेलपारा में बीती रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सुरेश कोर्सा निवासी मनकेली के रूप में हुई है. सुरेश गांव में दुकान चलाता था.

बीजापुर में युवक की हत्या: घटना की जानकारी मिलते ही बीजापुर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने सुरेश की हत्या की है. लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि इस वारदात के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

मौके से नहीं मिला नक्सली पर्चा, जांच जारी: पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर कोई माओवादी पर्चे नहीं मिले हैं. यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात बीजापुर थाना क्षेत्र के मनकेली गांव में हुई. अज्ञात लोगों ने सुरेश कोर्सा की धारदार हथियार से हत्या कर दी और जंगल में भाग गए.

नक्सल प्रभावित बस्तर में ग्रामीणों की हत्या का सिलसिला जारी है. बस्तर पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में कुल 32 लोगों की जान जा चुकी है.

अगस्त के महीने में नक्सल प्रभावित कांकेर और सुकमा में हत्या

कांकेर में तिरंगा फहराने पर युवक की हत्या: बीते दिनों कांकेर के नक्सल प्रभावित बिनागुंडा गांव में कथित रूप से जनअदालत लगाकर आदिवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया था. माओवादियों ने आरोप लगाया कि मृतक मनेश नुरेटी पुलिस का मुखबिर था. इस युवक का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह 15 अगस्त 2025 को गांव के बच्चों के साथ नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया था. नक्सलियों ने बैनर लगाकर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी.

सुकमा में शिक्षा दूत की हत्या: जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगेर में 27 अगस्त 2025 को नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी. पुलिस का मुखबिर बताते हुए नक्सलियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

बस्तर में मुखबिरी के शक में हत्याएं

  • 15 जुलाई 2025: बीजापुर में नक्सलियों ने की 2 शिक्षादूत की हत्या
  • 2 जुलाई 2025: बीजापुर के उसूर में युवक की हत्या
  • 20 फरवरी 2025: दंतेवाड़ा में पुलिस मुखबिरी का आरोप, नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की हत्या
  • 4 फरवरी 2025: दंतेवाड़ा के ककाड़ी के युवक की हत्या, पुलिस मुखबिरी का आरोप
  • 21 दिसंबर 2024: बीजापुर में जनअदालत लगाकर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या
  • 11 दिसंबर 2024: बीजापुर के फरसेगढ़ में युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या
  • 6 दिसंबर 2024: बासागुड़ा के तिम्मापुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या
  • 8 दिसंबर 2024: मद्देड़ के लोदेड़ गांव में महिला की हत्या
  • 12 नवंबर 2024: बीजापुर में ग्रामीण की हत्या, पुलिस मुखबिर का आरोप
  • 29 अक्टूबर 2024: बीजापुर में 35 साल के ग्रामीण की हत्या
  • 23 अक्टूबर 2024: सुकमा में ग्रामीण को अगवा कर निर्मम हत्या
  • 19 अक्टूबर 2024: सुकमा में पुलिस मुखबिरी का शक, युवक की हत्या
  • 25 सितंबर 2024: सुकमा में 50 साल के ग्रामीण की पीट पीटकर हत्या
  • 12 सितंबर 2024: बीजापुर में 2 ग्रामीणों का अपहरण कर फांसी पर लटकाया
  • 28 अगस्त 2024:बीजापुर के मिरतुर में 27 साल के युवक की तिमनार गांव में हत्या
  • 28 अगस्त 2024: भैरमगढ़ में नक्सलियों ने की युवक की हत्या
  • 23 अगस्त 2024: गंगालूर के पूसनार गांव के जमींदार की हत्या
  • 11 अगस्त 2024: सुकमा के कोंटा में उप सरपंच की हत्या
  • 11 जुलाई 2024: सुकमा में युवक की पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या
