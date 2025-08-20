ETV Bharat / state

पुत्रवधू के दुष्कर्म के आरोप से आहत ससुर ने की आत्महत्या, महिला और उसके रिश्तेदारों पर मामला दर्ज - MOLESTATION CASE IN BHILWARA

भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में बहू के दुष्कर्म के आरोपों से आहत ससुर ने अपनी जान दे दी.

Police station Mandalgarh
पुलिस थाना मांडलगढ़ (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 5:00 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव की रहने वाली एक पुत्रवधू ने अपने ही ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मांडलगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुत्रवधु द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने से आहत ससुर ने मंगलवार को आत्महत्या का प्रयास किया, तो जिले के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया. बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मांडलगढ़ पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं मांडलगढ़ थाना अधिकारी शंकर सिंह ने कहा कि मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव की रहने वाली पुत्रवधू ने पूर्व में अपने ही ससुर के खिलाफ विगत 2 वर्ष से दुष्कर्म करने के आरोप की रिपोर्ट दी थी. हमने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मंगलवार को पुत्रवधू द्वारा दुष्कर्म के आरोप से आहत ससुर ने आत्महत्या का प्रयास किया. तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बुधवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. हमने पुत्रवधू व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मृतक के बेटे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके पिता के खिलाफ पुत्रवधू ने मांडलगढ़ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. बेटे ने आरोप लगाया कि मामले में कारवाई नहीं करवाने के बदले पुत्रवधू और उनके रिश्तेदार 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे. लगातार दबाव और समाज में हो रही बेइज्जती से आहत पिता ने मंगलवार को खेत पर काम करते समय आत्महत्या का प्रयास किया. बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुत्र ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई हो.

