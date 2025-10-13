ETV Bharat / state

शराब पार्टी में हुआ खूनी विवाद, बड़े ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

दौसा में मामूली विवाद के बाद भाई ने भाई की ही हत्या कर दी.

कुल्हाड़ी से वार कर भाई की हत्या
कुल्हाड़ी से वार कर भाई की हत्या (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
दौसा : जिले के बैजूपाड़ा थाना इलाके के खेड़ी गांव में सोमवार देर रात शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी भाई घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

किसी बात पर विवाद होने पर कुल्हाड़ी से किया वार : थाना प्रभारी जगदीश शर्मा ने बताया कि मृतक जयप्रकाश (35) और उसका बड़ा भाई प्रेमचंद (40) पुत्र प्रभुदयाल सोमवार की रविवार रात घर पर ही बैठे शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमचंद ने आवेश में आकर पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और छोटे भाई जयप्रकाश के सिर पर वार कर दिया. वार इतना जबरदस्त था कि जयप्रकाश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजनों ने घायल जयप्रकाश को तुरंत सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें. प्रतापगढ़ में खौफनाक वारदात: युवक ने पत्नी और बड़े भाई की कुल्हाड़ी से की हत्या, बेटा और भतीजा घायल

फरार आरोपी की तलाश जारी : घटना की जानकारी मिलते ही सिकराय चौकी के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. आरोपी प्रेमचंद वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं. थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए गांवों और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना के वक्त घर में और कौन-कौन मौजूद था और विवाद की असली वजह क्या थी. फिलहाल मृतक जयप्रकाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

TAGGED:

MAN KILLED YOUNGER BROTHERMAN KILLED YOUNGER BROTHER WITH AXEभाई ने छोटे भाई की हत्या कीकुल्हाड़ी से वार कर भाई की हत्याMURDER CASE IN DAUSA

