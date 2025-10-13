ETV Bharat / state

शराब पार्टी में हुआ खूनी विवाद, बड़े ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

दौसा : जिले के बैजूपाड़ा थाना इलाके के खेड़ी गांव में सोमवार देर रात शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी भाई घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

किसी बात पर विवाद होने पर कुल्हाड़ी से किया वार : थाना प्रभारी जगदीश शर्मा ने बताया कि मृतक जयप्रकाश (35) और उसका बड़ा भाई प्रेमचंद (40) पुत्र प्रभुदयाल सोमवार की रविवार रात घर पर ही बैठे शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमचंद ने आवेश में आकर पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और छोटे भाई जयप्रकाश के सिर पर वार कर दिया. वार इतना जबरदस्त था कि जयप्रकाश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजनों ने घायल जयप्रकाश को तुरंत सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.