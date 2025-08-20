ETV Bharat / state

70 वर्षीय बुजुर्ग ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पछतावा होने पर किया आत्महत्या का प्रयास - HUSBAND KILLED WIFE

झालावाड़ में बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी जान देने का प्रयास किया.

बुजुर्ग ने पत्नी की हत्या की
बुजुर्ग ने पत्नी की हत्या की (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read

झालावाड़ : जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गृह क्लेश से तंग आकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी 65 वर्षीय पत्नी को विषैला पदार्थ पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. बाद में अपने किए का पछतावा होने पर उसने भी जान देने की कोशिश की. फिलहाल बुजुर्ग का झालावाड़ के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, मृतक महिला का शव सुनेल प्राथमिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग सत्यनारायण ने गृह क्लेश के चलते अपनी 65 वर्षीय पत्नी प्रेमबाई को विषैला पदार्थ पिला दिया. कुछ देर बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई. बाद में अपने किए का पछतावा होने पर सत्यनारायण ने भी जान देने की कोशिश की. परिजनों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व सत्यनारायण को सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया. यहां पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है.

पढ़ें. पत्नी के चरित्र पर था शक, गला दबाकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. वहीं, मृतक महिला का शव सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाएगा. परिजनों की शिकायत के बाद मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

झालावाड़ : जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गृह क्लेश से तंग आकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी 65 वर्षीय पत्नी को विषैला पदार्थ पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. बाद में अपने किए का पछतावा होने पर उसने भी जान देने की कोशिश की. फिलहाल बुजुर्ग का झालावाड़ के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, मृतक महिला का शव सुनेल प्राथमिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग सत्यनारायण ने गृह क्लेश के चलते अपनी 65 वर्षीय पत्नी प्रेमबाई को विषैला पदार्थ पिला दिया. कुछ देर बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई. बाद में अपने किए का पछतावा होने पर सत्यनारायण ने भी जान देने की कोशिश की. परिजनों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व सत्यनारायण को सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया. यहां पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है.

पढ़ें. पत्नी के चरित्र पर था शक, गला दबाकर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. वहीं, मृतक महिला का शव सुनेल के प्राथमिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाएगा. परिजनों की शिकायत के बाद मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN KILLED WIFEMAN KILLED WIFE AND TRY TO END LIFEबुजुर्ग ने पत्नी की हत्या कीHUSBAND KILLED WIFE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.