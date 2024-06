ETV Bharat / state

पत्नी और बेटे की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी, टीवी की आवाज तेज कर दिया वारदात को अंजाम - Man Killed His Wife And Son

Published : Jun 5, 2024, 7:04 AM IST

By ETV Bharat Haryana Team

Man Killed His Wife And Son in Jind ( Etv Bharat )