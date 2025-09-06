पाकुड़ में प्रेमिका की हत्या कर शव नाले में फेंका, प्रेमी गिरफ्तार

ETV Bharat / state

पाकुड़: जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. शादी से इनकार करने पर प्रेमी विजय हेंब्रम ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को नाले में फेंक दिया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

हादसे का खुलासा और जांच

पाकुड़ की पुलिस अधीक्षक (एसपी) निधि द्विवेदी ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र के बुधारपोखर कैनाल के पास कुछ दिन पहले 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था. शव नाले के पानी में सड़-गल चुका था. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. लड़की के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. मामले के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया. तकनीकी साक्ष्यों और पुलिसिया जांच के आधार पर विजय हेंब्रम को हिरासत में लिया गया.

पाकुड़ एसपी का बयान (ईटीवी भारत)

प्रेमी ने कबूली हत्या