फेसबुक पर दोस्ती, 600 किमी दूर प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, लेकिन हुआ खौफनाक अंजाम

बाड़मेर में प्रेमी ने प्रेमिका को अपने घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया. पढ़िए पूरी खबर

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की
प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की (ETV Bharat Barmerो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 12:30 PM IST

बाड़मेर : करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद प्रेमिका 600 किलोमीटर दूर कार लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए झुंझुनू से बाड़मेर पहुंची. यहां पर उसके सरकारी शिक्षक दोस्त ने उसे मौत के घाट उतार दिया. इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए आरोपी ने महिला की गाड़ी में ड्राइवर सीट पर शव रखकर बलदेव नगर इलाके में छोड़कर फरार हो गया.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रीको थाना क्षेत्र के इलाके में एक कार में महिला की डेड बॉडी पड़ी है. आरोप है कि 38 वर्षीय सरकारी टीचर ने झुंझुनू के चिड़ावा की रहने वाली 37 वर्षीय महिला की हत्या कर दी है. आरोपी बाड़मेर के सदर थाना इलाके का रहने वाला है. महिला का शव रीको थाना इलाके में खड़ी कार में ड्राइविंग सीट पर मिला है.

पढे़ं. फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे की चाकू से गला रेतकर कर दी हत्या

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह (ETV Bharat Barmerो)

सोमवार सुबह महिला का शव गाड़ी में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर पुलिस तुरंत हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी नरेंद्र सिंह मीणा समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना स्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए.

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि सरकारी टीचर की अक्टूबर 2024 में फेसबुक के जरिए झुंझुनू की रहने वाली महिला से दोस्ती हुई. 10 सितंबर को महिला यहां आई थी और रविवार को प्रेमी के गांव गई थी. आरोपी शिक्षक का अपनी पत्नी से अनबन चल रहा है, इसलिए दोनों अलग-अलग रहते हैं और तलाक का मामला चल रहा है. ऐसे में आरोपी ने महिला को अपने घर बुलाकर हत्या कर दी. इसके बाद महिला की गाड़ी में उसकी बॉडी को रखकर रीको थाना क्षेत्र में खड़ा कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि, हत्या करने के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है.

Last Updated : September 15, 2025 at 12:30 PM IST

