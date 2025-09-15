ETV Bharat / state

फेसबुक पर दोस्ती, 600 किमी दूर प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, लेकिन हुआ खौफनाक अंजाम

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की ( ETV Bharat Barmerो )

Published : September 15, 2025

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह (ETV Bharat Barmerो) सोमवार सुबह महिला का शव गाड़ी में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर पुलिस तुरंत हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी नरेंद्र सिंह मीणा समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना स्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि सरकारी टीचर की अक्टूबर 2024 में फेसबुक के जरिए झुंझुनू की रहने वाली महिला से दोस्ती हुई. 10 सितंबर को महिला यहां आई थी और रविवार को प्रेमी के गांव गई थी. आरोपी शिक्षक का अपनी पत्नी से अनबन चल रहा है, इसलिए दोनों अलग-अलग रहते हैं और तलाक का मामला चल रहा है. ऐसे में आरोपी ने महिला को अपने घर बुलाकर हत्या कर दी. इसके बाद महिला की गाड़ी में उसकी बॉडी को रखकर रीको थाना क्षेत्र में खड़ा कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि, हत्या करने के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है.

