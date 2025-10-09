ETV Bharat / state

बिहार में सिरफिरे आशिक ने ममेरी बहन को उतारा मौत के घाट, नाबालिग ने शादी से किया था इनकार

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एकतरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने अपनी ममेरी बहन को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. यह वारदात बुधवार को एक बाजार में हुई, जहां आरोपी ने नाबालिग लड़की को अकेला देखकर उससे शादी की बात की. लड़की के इनकार करने पर उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए तेज धार वाले चाकू से उस पर हमला कर दिया.

चाकू से किया कई बार हमला: स्थानीय लोगों ने घायल नाबालिग को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गहरे घावों के कारण उसने दम तोड़ दिया. मृतिका के शरीर पर चार से पांच गहरे चाकू के घाव पाए गए. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

नाबालिग ने शादी से किया इनकार: मृतिका की बहन ने बताया कि उनकी बहन एक बच्चे को गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने उसका पीछा किया और सीने में चाकू घोंप दिया. परिजनों के अनुसार, आरोपी पिछले एक साल से नाबालिग पर शादी का दबाव बना रहा था. पहले भी उसने शादी से इनकार करने पर लड़की पर चाकू से हमला किया था, लेकिन उस समय परिजनों ने मामला दर्ज नहीं कराया था.

"वह बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने पीछा कर चाकू घोंप दिया. पिछले एक साल से वह शादी का दबाव बना रहा था."-मृतका के परिजन

पहले की घटना और कोलकाता का कनेक्शन: पिछली घटना के बाद मृतिका को सुरक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया था, जहां से वह दो महीने पहले ही लौटी थी. परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार नाबालिग को परेशान कर रहा था, और इस बार उसने अपनी हरकत को अंजाम तक पहुंचा दिया.