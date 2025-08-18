ETV Bharat / state

रक्षाबंधन के बाद मायके से नहीं लौटी पत्नी; नाराज पति ने दो बेटियों को यमुना नदी में फेंका, खुद भी लगायी छलांग, तीनों लापता - MAN JUMPED WITH TWO DAUGHTERS

थाना प्रभारी रामपुरा रजत कुमार सिंह ने कहा कि पत्नी से नाराज रज्जन ने दो बेटियों के साथ यमुना नदी में छलांग लगायी थी.

Photo Credit- ETV Bharat
नाव से तलाश करती पुलिस की टीम (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read

जालौन: जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने अपनी दो मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद भी छलांग लगा दी. बड़ी बेटी किसी तरह वहां से बच निकली. पिता और दोनों बच्चियां तेज बहाव में बह गये. तीनों की तलाश की जा रही है.

बड़ी बेटी हाथ छुड़ाकर भागी: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि मढ़ेपुरा गांव निवासी रज्जन सोमवार सुबह अपनी तीन बेटियों सुनैना (6 वर्ष), अला (4 वर्ष) और छोटी (2 वर्ष) को बाइक से लेकर जूहिका पुल पहुंचा. यहां उसने पहले अला और छोटी को नदी में धक्का दे दिया. जब सुनैना को फेंकने चला, तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गई. उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली.

तीनों को नाव से खोजती पुलिस की टीम (Video Credit: ETV Bharat)

गोताखोरों के साथ पुलिस की टीम ने की तलाश: इसके बाद रज्जन ने खुद भी नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते तीनों तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही सीओ माधौगढ़ अंबुज सिंह, तहसीलदार गौरव कुमार गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी. देर शाम तक तीनों नहीं मिले. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ पुल पर उमड़ पड़ी. पुलिस की मौजूदगी में ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

Photo Credit- ETV Bharat
गोताखोरों की ली गयी मदद (Photo Credit- ETV Bharat)

पत्नी से रज्जन का फोन पर हुआ था झगड़ा: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि रज्जन का पत्नी से विवाद चल रहा था. रक्षाबंधन पर पत्नी मायके चली गई थी और लौटकर नहीं आई. जन्माष्टमी के दिन भी रज्जन ने पत्नी को फोन करके वापस बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई. इस बात से नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें- अब रेलवे ट्रैक पर बनेंगे बिजली घर, बनारस के रेल कारखाने का अद्भुत प्रोजेक्ट, 3.21 लाख यूनिट बिजली बनेगी

जालौन: जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने अपनी दो मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद भी छलांग लगा दी. बड़ी बेटी किसी तरह वहां से बच निकली. पिता और दोनों बच्चियां तेज बहाव में बह गये. तीनों की तलाश की जा रही है.

बड़ी बेटी हाथ छुड़ाकर भागी: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि मढ़ेपुरा गांव निवासी रज्जन सोमवार सुबह अपनी तीन बेटियों सुनैना (6 वर्ष), अला (4 वर्ष) और छोटी (2 वर्ष) को बाइक से लेकर जूहिका पुल पहुंचा. यहां उसने पहले अला और छोटी को नदी में धक्का दे दिया. जब सुनैना को फेंकने चला, तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गई. उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली.

तीनों को नाव से खोजती पुलिस की टीम (Video Credit: ETV Bharat)

गोताखोरों के साथ पुलिस की टीम ने की तलाश: इसके बाद रज्जन ने खुद भी नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते तीनों तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही सीओ माधौगढ़ अंबुज सिंह, तहसीलदार गौरव कुमार गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी. देर शाम तक तीनों नहीं मिले. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ पुल पर उमड़ पड़ी. पुलिस की मौजूदगी में ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

Photo Credit- ETV Bharat
गोताखोरों की ली गयी मदद (Photo Credit- ETV Bharat)

पत्नी से रज्जन का फोन पर हुआ था झगड़ा: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि रज्जन का पत्नी से विवाद चल रहा था. रक्षाबंधन पर पत्नी मायके चली गई थी और लौटकर नहीं आई. जन्माष्टमी के दिन भी रज्जन ने पत्नी को फोन करके वापस बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई. इस बात से नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें- अब रेलवे ट्रैक पर बनेंगे बिजली घर, बनारस के रेल कारखाने का अद्भुत प्रोजेक्ट, 3.21 लाख यूनिट बिजली बनेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN JUMPED INTO YAMUNA RIVERWITH TWO DAUGHTERS IN JALAUNWIFE DID NOT RETURNANGRY WITH WITH MAN COMMITS SUICIDEMAN JUMPED WITH TWO DAUGHTERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पूजा पाल की BJP से 'दोस्ती', सपा से 'दुश्मनी' के पीछे की क्या है Inside Story; क्या माफिया अतीक के खात्मे से बदली सोच?

यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे ये बदलाव

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च ; एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान से बचाएगा नारिंगिन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.