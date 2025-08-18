जालौन: जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने अपनी दो मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद भी छलांग लगा दी. बड़ी बेटी किसी तरह वहां से बच निकली. पिता और दोनों बच्चियां तेज बहाव में बह गये. तीनों की तलाश की जा रही है.

बड़ी बेटी हाथ छुड़ाकर भागी: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि मढ़ेपुरा गांव निवासी रज्जन सोमवार सुबह अपनी तीन बेटियों सुनैना (6 वर्ष), अला (4 वर्ष) और छोटी (2 वर्ष) को बाइक से लेकर जूहिका पुल पहुंचा. यहां उसने पहले अला और छोटी को नदी में धक्का दे दिया. जब सुनैना को फेंकने चला, तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गई. उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली.

तीनों को नाव से खोजती पुलिस की टीम (Video Credit: ETV Bharat)

गोताखोरों के साथ पुलिस की टीम ने की तलाश: इसके बाद रज्जन ने खुद भी नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते तीनों तेज बहाव में बह गए. सूचना मिलते ही सीओ माधौगढ़ अंबुज सिंह, तहसीलदार गौरव कुमार गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी. देर शाम तक तीनों नहीं मिले. घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ पुल पर उमड़ पड़ी. पुलिस की मौजूदगी में ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

गोताखोरों की ली गयी मदद (Photo Credit- ETV Bharat)

पत्नी से रज्जन का फोन पर हुआ था झगड़ा: रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि रज्जन का पत्नी से विवाद चल रहा था. रक्षाबंधन पर पत्नी मायके चली गई थी और लौटकर नहीं आई. जन्माष्टमी के दिन भी रज्जन ने पत्नी को फोन करके वापस बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई. इस बात से नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश की जा रही है.

