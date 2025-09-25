ETV Bharat / state

शिवनाथ नदी में कूदा शख्स, रेस्क्यू के बाद शव बरामद

दुर्ग : शिवनाथ नदी में एक व्यक्ति के कूदकर जान दे दी है. जिनका शव एक दिन बाद रिकवर किया गया. जानकारी के अनुसार दुर्ग के बंसल परिवार के 40 वर्षीय अनिल बंसल की कार अर्शनारा से गुजरने वाली शिवनाथ नदी के किनारे खड़ी मिली है. कार के पास अनिल बंसल की चप्पल भी मिली. इसके बाद से परिवार और ग्रामीणों ने ऐसी आशंका जताई है कि अनिल बंसल नदी में कूद गए हैं.बुधवार रात से ही अनिल बंसल लापता थे .जब अनिल बंसल की कार और चप्पल की जानकारी परिजनों को मिली तो वो शिवनाथ नदी के पास पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की.लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने मोहन नगर थाने में जाकर इसकी सूचना दी. जहां पुलिस ने अनिल बंसल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है.

एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन : घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. नदी के किनारे मौजूद मछुआरा कैलाश ने बताया कि परिजनों ने सुबह उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद स्थानीय मछुआरे भी मौके पर पहुंचे और सर्चिंग में जुट गए.

नदी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर चप्पल मिली है, जबकि कार में चाबी भी पाई गई है.परिवार के लोग मौके पर हैं - कैलाश,मछुआरा

नदी में शख्स कूदा या नहीं किसी ने नहीं देखा : एसडीआरएफ कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नदी के एनीकट में कूद गया है. हम लोगों की टीम सुबह से तलाश कर रही है.नदी में पानी का तेज बहाव के कारण भी परेशानी हो रही है. जिस व्यक्ति के कूदने की बात की जा रही थी,उसे कूदते हुए किसी ने नही देखा .सिर्फ कार और चप्पल ही लावारिस हालत में मिली थी.