कूद-जाऊंगा, फांद जाऊंगा...शादीशुदा महिला के इश्क में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, फिर कूदकर दे दी जान

समस्तीपुर जिले में एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है. जहां एक युवा प्रेमी प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर से कूदकर जान दे दी.

समस्तीपुर में आशिक ने टॉवर पर चढ़कर दे दी जान
समस्तीपुर में आशिक ने टॉवर पर चढ़कर दे दी जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 3:02 PM IST

समस्तीपुर: फिल्म शोले के नायक धर्मेंद्र की तरह समस्तीपुर का एक युवक भी अपने प्यार को पाने की जिद में ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया. फिल्म जहां धर्मेंद्र की कहानी खुशी से खत्म होती है, वहीं इस युवक की प्रेम कहानी ने एक दुखद मोड़ लिया. कई घंटों तक लोग उसे मनाते रहे, लेकिन वह जिद पर उड़ा रहा और प्रेमिका ने इनकार करते ही टॉवर से कूदकर जान दे दी.

आशिक ने टॉवर से कूदकर दे दी जान: समस्तीपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक घटना हुई है. मृतक युवक अपने घर के पास रहने वाली एक शादीशुदा महिला से एकतरफा प्यार करते थे. वह बार-बार उस महिला पर शादी करने का दबाव बनाता था, लेकिन महिला लगातार इनकार करती रही. इस जिद ने युवक को ऐसे कदम पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

शादीशुदा महिला से कर बैठा था मोहब्बत: जानकारी के अनुसार अमर अपने ही गांव की एक शादीशुदा महिला से एकतरफा प्यार करता था. वह लगातार उस महिला पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला ने इंकार कर दिया. इससे आहत होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

मोबाइल टावर बना प्रेम का मचान: गांव में मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़े अमर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह टावर से तभी उतरने की बात कर रहा था जब महिला शादी के लिए हां कहे. गांव और परिवार के लोग उसे नीचे आने के लिए लगातार समझाते रहे.

टॉवर से लगा दी छलांग: युवक अपनी बात पर अड़ा रहा. शाम करीब 6 बजे युवक ने टावर से छलांग लगा दी. जिससे जमीन पर गिरते ही वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. पुलिस उसे लेकर कल्याणपुर सीएचसी पहुंची तब तक युवक की मौत हो गयी थी. स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

"युवक प्रेम प्रसंग में टॉवर पर चढ़ गया था. स्थानीय लोगों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन असन्तुलित होकर वह नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गयी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है." - संजय कुमार, सदर डीएसपी 2

MAN JUMPED FROM MOBILE TOWERSAMASTIPURBIHAR NEWSआशिक ने टॉवर से कूदकर दी जानLOVE IN SAMASTIPUR

