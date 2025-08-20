ETV Bharat / state

भिवाड़ी में कमरे में मृत मिला पति, पत्नी व जीजा फरार, हत्या की आशंका - MURDER IN BHIWADI

युवक का शव कमरे में मिला, जबकि उसकी पत्नी व जीजा गायब हैं. पत्नी पति को अस्पताल में भर्ती बता घर से निकली थी.

मौके पर जमा भीड़ (ETV Bharat Khairthal)
खैरथल: जिले के किशनगढ़बास के बाद भिवाड़ी में सनसनीखेज मामला सामने आया. भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र के सातलका में पति की मौत के बाद पत्नी और उसका जीजा लापता हो गए. पुलिस पत्नी और उसके जीजा की तलाश में जुटी है. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि प​ति की हत्या कर पत्नी व जीजा फरार हो गए.

थाना अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे सूचना मिली कि सातलका में एक कमरे में युवक का शव पड़ा है. पुलिस को मकान मालकिन संतरा देवी ने बताया कि बिहार के जहाजपुर निवासी गुड्डू 15 दिन पहले उनके यहां किराए से रहने आया था. वह पत्नी बॉबी के साथ यहां रहता था. बगल वाले कमरे में बॉबी का जीजा अनुज चौधरी भी किराए से रहता था. मंगलवार सुबह बॉबी ने मकान मालकिन संतरा से कहा कि उसका पति भर्ती है और वह अस्पताल जा रही है. इसके बाद बगल के कमरे में रहने वाला जीजा भी गायब हो गया.

शव पर चोट के निशान: मकान मालकिन ने मंगलवार शाम बॉबी के कमरे में झांका तो गुड्डू बेहोश पड़ा मिला. यूआईटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया. उसकी मौत हो चुकी थी. मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले. गर्दन पर गहरी चोट थी. चेहरे की चमड़ी उतरी हुई थी. पुलिस ने अलवर से FSL टीम बुलाई. मामले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू भी मय जाप्ते मौके पर पहुंचे. पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का लग रहा है. FSL जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हत्या के कारण पता लगेगा.

