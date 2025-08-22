नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गांधी नगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुईं. कार्यक्रम रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन की ओर से रखा गया था. सीएम व्यापारियों से बातचीत कर रही थीं, इसी दौरान अचानक एक शख्स ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी. इससे वहां का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, नारे लगाने वाले शख्स का नाम प्रवीण शर्मा है, जो गांधी नगर के अजीत नगर इलाके में रहता है. उसकी उम्र 60 साल है और टीवी केबल का काम करता है. प्रवीण शर्मा का दावा है कि वह पिछले 40 साल से भाजपा कार्यकर्ता है. पुलिस ने बताया कि उसने गांधी नगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे. पुलिस ने उसे तुरंत पकड़कर वहां से हटा दिया. हालांकि, सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने भी लवली मुर्दाबाद लिखी हुई तख्ती जनसभा में लहराई इसके बाद उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि प्रवीण शर्मा ने इसे लेकर कारण बताते हुए खेद जताया है.

नारेबाजी करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया (ETV Bharat)

प्रवीण शर्मा ने बताया- मंच पर न बुलाए जाने से थे नाराज (ETV Bharat)

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभाले बुधवार को ठीक छह महीने पूरे हुए थे. 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी. सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पहले शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास पर, फिर करीब एक माह से सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पर आम जनता की नियमित रूप से जनसुनवाई कर रही थीं. बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

हमले के बाद सीएम को मिली चुकी हैं हाई सिक्योरिटी

हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा तुरंत चाक चौबंद करने का फैसला लिया गया. नतीजतन उनकी सिक्योरिटी लेयर को Z से बढ़ाकर Z प्लस कर दिया गया. इसके साथ ही उनकी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया. इसके अलावा कुछ बदलाव भी किए गए. जैसे जनसुनवाई में पहुंचने वालों का ब्योरा पहले ही ले लिया जाएगा और सीएम से मिलने के दौरान लोग थोड़ी दूरी पर खड़े होंगे, ताकि किसी भी तरह के संभावित हमले को टाला जा सके.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली पुलिस ने CM रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी के दोस्त को राजकोट से पकड़ा, 10 अन्य पर भी नजर

दिल्ली CM पर हमले का मामलाः AAP नेता ने कहा- पुलिस नाकामी छुपा रही, केजरीवाल पर हुए हमले को कमजोर रखा गया था