देर रात दो बेटों के साथ निकला युवक और दे दी जान, दोनों मासूम गंभीर घायल

दौसा में एक युवक ने अपने बेटों के साथ जान देने की कोशिश की. इसमें उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे घायल हो गए.

मृतक बबली (35) (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 9:42 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 10:02 AM IST

दौसा : रविवार देर रात दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में एक पिता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. इस घटना में पिता बबली (35) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दोनों छोटे-छोटे बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल बच्चों को तुरंत पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया और फिर उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया. वहीं, मृतक बबली के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.

40 वर्षीय युवक बबली ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आत्महत्या करनी चाही, लेकिन दोनों मासूम बच गए. बबली की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है. फिलहाल, आत्महत्या का कारण गृह क्लेश माना जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है. घटना में घायल हुए दोनों मासूमों की हालत अभी सामान्य है, जिनका जयपुर में इलाज जारी है : सचिन शर्मा, बसवा थाना प्रभारी

जयपुर में रहकर मजदूरी करता था : सूचना मिलते ही जीआरपी, बांदीकुई थाना पुलिस और बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की. मृतक बबली के चचेरे भाई रमेश ने बताया कि बबली जयपुर के भांकरोटा में रहकर मजदूरी करता था. वह रविवार देर रात ही अपने गांव नंदेरा आया था. घर में लंबे समय से चल रहे गृह क्लेश और आपसी विवाद से वह मानसिक रूप से परेशान था. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं परिस्थितियों से तंग आकर उसने अपने बच्चों के साथ यह खौफनाक कदम उठाया.

गांव में पसरा मातम : गांव में जब लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो हर कोई दंग रह गया. गांव वालों का कहना है कि बबली मेहनती इंसान था, लेकिन घरेलू तनाव ने उसे भीतर तक तोड़ दिया. घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है. पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. वहीं, मासूम बच्चों का इलाज चल रहा है.

