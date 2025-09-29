ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया! रेंजर ने कहा-टीम ने घेरकर गोली मारी, DFO का इंकार, बोले-शव मिला

सीतापुर में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, हालांकि जंगली जानवरों की अब भी दहशत.

बहराइच में भेड़िये का शव मिला, सीतापुर में पकड़ा गया तेंदुआ.
बहराइच में भेड़िये का शव मिला, सीतापुर में पकड़ा गया तेंदुआ. (प्रतीकात्मक फोटो.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 7:34 AM IST

बहराइच/सीतापुर : पिछले करीब 20 दिनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है. 4 बच्चों की जान इनके हमलों में जा चुकी है. इस बीच रविवार शाम कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली गांव में एक भेड़िये का शव मिला. इस पर रेंजर ओंकार यादव का कहना है कि वन विभाग की टीम ने भेड़िये को गोली मारी है. जबकि दूसरी तरफ डीएफओ राम सिंह यादव ने गोली मारे जाने से इंकार किया है. उनका कहना है कि वयस्क भेड़िये का शव मिला है. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जाएगा.

रेंजर और डीएफओ के अलग-अलग बयान. (Video Credit; ETV BHARAT)

इससे अलग ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िये को सुबह गोली मारी गई थी, शाम को उसका शव मिला. उसके साथ दूसरे भेड़िये को भी पैर में गोली लगी है. गांव की महिलाओं ने घायल भेड़िये को देखा है. ग्रामीणों का अनुमान है कि अभी कुछ और भेड़िये भी हैं. वहीं, सीतापुर में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है.

रेंजर बोले-भेड़िये को गोली मारी गई: मंझारा तौकली ग्राम के रोहितपुरवा में देर शाम भेड़िए का शव मिला. कुछ देर में ही वन विभाग की टीम भी पहुंच गई. रेंजर ओंकार यादव ने बताया कि एक दिन पहले शनिवार को सीएम योगी ने आदेश दिया था कि भेड़िये को पकड़ा जाएगा, या फिर मारा जाएगा. गांव के पास आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया तो टीम ने सुबह ही घेराबंदी की. उसे गोली मारी गई थी. काफी समय तक उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. देर शाम आदमखोर भेड़िये का शव रोहितपुरवा में मिला है. कहा कि अन्य जो बचे हुए भेड़िये हैं, उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा या फिर मार दिया जाएगा.

बहराइच में मृत मिला भेड़िया. (Video Credit; ETV BHARAT)

डीएफओ ने कहा-शव मिला: वहीं डीएफओ राम सिंह यादव का कहना है कि देर शाम एक वयस्क भेड़िये का शव मिला है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बताया जाएगा. वन विभाग के दो अधिकारियों के अलग-अलग बयान आने के बाद इस कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

ग्रामीणों ने यह कहा: भेड़िये का शव मिलने के बाद गांव के लोगों का कुछ और कहना है. ग्रामीण अशोक ने बताया कि सुबह 6 बजे के करीब भेड़िये का पीछा कर गोली मारी गई थी, जिसका शव शाम करीब 5 बजे मिला है. दूसरा भेड़िया जो साथ में था, कुछ महिलाओं ने उसे धान के खेत में देखा था. वह लंगड़ाकर चल रहा है. उसके पैर में गोली लगी है.

सीएम योगी का आदेश: शनिवार को सीएम योगी ने भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वन विभाग पहले भेड़िये को पकड़ने की कोशिश करें. यदि पकड़ में न आए तो विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसको मारने की कार्रवाई भी करे. प्रयास होना चाहिये कि जिंदा पकड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ितों को पक्का आवास व सभी के घरों में दरवाजा लगवाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख व घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाने की बात कही है. सीएम के इस आदेश के 24 घंटे के अंदर यह घटना हुई है.

बता दें कि कैसरगंज तहसील में भेड़िये के हमले में अब तक चार मासूमों की जान जा चुकी है. वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इसमें दो बच्चों की हालत गंभीर है. बीते 9 सितंबर से भेड़ियों का आतंक जारी है.

सीतापुर में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद

सीतापुर के गोंदलामऊ क्षेत्र में एक माह से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ रविवार देर रात पिंजरे में कैद हो गया है. यह तेंदुआ बैशौली गांव स्थित गौशाला के आसपास आतंक मचा रहा था. कई गौवंशों को अपना शिकार बना चुका था. वन विभाग की टीम ने इसे रविवार रात करीब 10 बजे पकड़ लिया. ग्राम प्रधान राजेश कुमार के अनुसार 1 और 3 सितंबर को तेंदुए ने दो बछड़ों का शिकार किया था. 14 सितंबर को गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की मौजूदगी दर्ज हुई थी. ग्रामीणों के साथ प्रधान के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग गया था.

वन दरोगा ऋषभ सिंह तोमर ने बताया कि बैशौली गांव की गौशाला में तेंदुए की कई बार आमद देखी गई थी. 14 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज में भी यह दिखाई पड़ा था. उसी दौरान गौशाला के समीप पिंजरा लगाया गया था और प्रतिदिन शाम को उसमें एक बकरी बांधी जाती थी. 28 सितंबर की रात करीब 10 बजे तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ. डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि ग्रामीणों में काफी समय से दहशत का माहौल था. आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है.

बता दें कि सीतापुर के कई इलाकों में जंगली जानवरों की आमद से दहशत फैली हुई है. हाल ही में आतंक का पर्याय बनी बाघिन भी महोली के नरनी गांव से पकड़ी गई थी. बताया जा रहा था कि इसी बाघिन ने एक किसान को अपना शिकार बनाया था. इसके अलावा कमलापुर, सदरपुर, इमलिया आदि क्षेत्रों में भी जंगली जानवरों की दहशत है.नरनी में अभी भी बाघ व शावकों के होने का अंदेशा बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: बहराइच पहुंचे CM योगी; भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण, बोले- 'जिंदा पकड़ने का करें प्रयास, नहीं तो शूटर बुलाकर कार्रवाई करे वन विभाग'

BAHRAICH WOLF PANICBAHRAICH DFO RAM SINGH YADAVRANGER OMKAR YADAVSITAPUR LEOPARD CAPTURED IN CAGEWOLF KILLED IN BAHRAICH

