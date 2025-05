ETV Bharat / state

चलती कार में फटा गैस सिलेंडर, धमाके के बाद जिंदा जला युवक - MAN DIES IN GAS CYLINDER BLAST

जलती हुई कार ( Etv bharat )

Published : May 4, 2025 at 2:11 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:21 PM IST

जमशेदपुर: कदमा क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई. आगजनी की इस घटना में कार चालक की मौत हो गई है. मामले में डीएसपी ने बताया कि कार में एक एलपीजी सिलेंडर भी मिला है. जांच के लिए फॉरेंसिंक टीम को बुलाई गया है. मृतक की पहचान हो गई है. दरअसल जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव में सड़क पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग कार को पूरी तरह अपनी चपेट मे ले लिया और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका घरेलू सिलेंडर के फटने से हुआ. धमाके के बाद कार पूरी तरह जलके खाक हो गई जबकि चालक की जलकर मौत हो गई. चलती कार में फटा गैस सिलेंडर (Etv bharat) घटना की जानकारी देते हुए सीसीआर डएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कार के नंबर का पते आधार पर जांच के दौरान पता चला हैं कि 50 वर्षीय कार चालक का नाम सुनील अग्रवाल है जो कदमा विजया हैरीटेज का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि घर में पूछताछ के दौरान पता चला है कि सुनील अग्रवाल एक एलपीजी सिलेंडर लेकर घर से निकले थे.

