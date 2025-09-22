ETV Bharat / state

कोरबा में हाथी के हमले में व्यक्ति की मौत, लकड़ी लेने गया था जंगल

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले जंगली हाथी ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली. घटना रविवार की है. कटघोरा वन प्रभाग के अंतर्गत तनेरा गांव के पास 45 साल का धन सिंह पोर्ते जंगल में लकड़ी लेने गया था. इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया. हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीण को हाथी ने कुचला: वन परिक्षेत्र पसान के रेंजर मनीष सिंह ने हाथी के हमले में ग्रामीण के मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची. पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. रेंजर ने यह भी बताया कि मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है. मृतक के परिजनों को 25,000 रुपये की तत्काल राहत राशि दी गई. बाकी के 5.75 लाख रुपये का मुआवजा देने की औपचारिकता पूरी की जा रही है.

कोरबा के पसान में घूम रहे 54 हाथी: वन परिक्षेत्र पसान के रेंजर ने बताया कि पसान क्षेत्र में लगभग 54 हाथी घूम रहे हैं. वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं. जंगल से लगे आसपास के गांव वालों को सतर्क किया जा रहा है. हाथी विचरण वाली जगहों पर गांव वालों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है.