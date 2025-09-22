ETV Bharat / state

कोरबा में हाथी के हमले में व्यक्ति की मौत, लकड़ी लेने गया था जंगल

कटघोरा वन प्रभाग के अंतर्गत तनेरा गांव में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला.

KORBA ELEPHANT ATTACK
कोरबा हाथी का हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले जंगली हाथी ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली. घटना रविवार की है. कटघोरा वन प्रभाग के अंतर्गत तनेरा गांव के पास 45 साल का धन सिंह पोर्ते जंगल में लकड़ी लेने गया था. इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया. हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीण को हाथी ने कुचला: वन परिक्षेत्र पसान के रेंजर मनीष सिंह ने हाथी के हमले में ग्रामीण के मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची. पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. रेंजर ने यह भी बताया कि मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है. मृतक के परिजनों को 25,000 रुपये की तत्काल राहत राशि दी गई. बाकी के 5.75 लाख रुपये का मुआवजा देने की औपचारिकता पूरी की जा रही है.

कोरबा के पसान में घूम रहे 54 हाथी: वन परिक्षेत्र पसान के रेंजर ने बताया कि पसान क्षेत्र में लगभग 54 हाथी घूम रहे हैं. वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं. जंगल से लगे आसपास के गांव वालों को सतर्क किया जा रहा है. हाथी विचरण वाली जगहों पर गांव वालों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है.

छत्तीसगढ़ में 5 साल में हाथियों के हमले से मौत: छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में हाथी मानव संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का विषय रहा है. सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद हाथी प्रभावित जिले हैं. वन विभाग के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

छत्तीसगढ़ में बीते 6 साल में 90 हाथियों की मौत: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 साल में कई कारणों से लगभग 90 हाथियों की मौत हुई है. जिनमें बीमारी, बिजली के झटके, एक्स्प्लोसिव चबाने की घटना शामिल है.

कोरबा में हाथी के शावक की मौत, केंदई वन परिक्षेत्र की घटना
हाथी ने बंद कराया मां अंगार मोती मंदिर, जानिए कैसे धमतरी में दंतैल हाथी ने डाला डेरा
दंतैल हाथी की रिसोर्ट में मौज मस्ती, महाराष्ट्र से धमतरी पहुंचा जंबो, 15 गांवों में बढ़ा खतरा

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT NEWS CHHATTISGARHELEPHANT ATTACK IN KORBAकोरबा हाथी का हमलाELEPHANT TERROR IN KORBAKORBA ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.