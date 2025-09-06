ETV Bharat / state

वज्रपात से हुई मौत, जिंदा होने की आस में परिजनों ने शव को गोबर में रखा!

लातेहार में वज्रपात से मौत होने पर परिजनों ने व्यक्ति के शव को गोबर में दबाकर रखा.

man died due to lightning family buried his body in cow dung In Latehar
गोबर में दबे शव के साथ परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 10:29 PM IST

3 Min Read

लातेहारः जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ यादव की मौत हो गई. चिकित्सकों ने जांच के बाद रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया.

इस बीच अंधविश्वास में आकर परिजनों ने उनके वापस जिंदा होने की आस में उनके शव को 4 घंटे से अधिक गोबर में सुला कर रखा. हालांकि बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने शव को गोबर से बाहर निकाला. रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा जाएगा.

दरअसल रामनाथ यादव महुआडांड़ के रामपुर गांव के रहने वाले थे. उनकी पहचान एक अच्छे पशुपालक के रूप में भी थी. शनिवार को वह अपनी पत्नी शोभा देवी तथा मवेशियों की रखवाली करने वाले चरवाहे के साथ पशुओं को चराने गए थे. इसी बीच अचानक मौसम खराब हुई और बारिश होने लगी.

बारिश से बचने के लिए रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गई. जिसकी चपेट में रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा आ गए. तीनों को स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं उनकी पत्नी शोभा देवी और चरवाहे का इलाज अस्पताल में किया गया. जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है.

अंधविश्वास के चक्कर में पड़े परिजन!

इसी बीच रामनाथ यादव के परिजनों को किसी ने बताया कि वज्रपात से बचाव का एक रास्ता गोबर भी है. इसके बाद रामनाथ यादव के परिजन उनके शव को अस्पताल से उठाकर थोड़ी दूर पर स्थित एक स्थान पर ले गए जहां भारी मात्रा में गोबर फेंका जाता था. परिजनों ने उनके शव को गोबर के नीचे दबा दिया.

जब मामले की जानकारी पुलिस और प्रशासन को हुई तो प्रशासनिक टीम वहां पहुंची और मृतक के परिजनों को समझाने का पूरा प्रयास किया. हालांकि परिजन यह कह रहे थे कि रामनाथ यादव की सांस अभी थोड़ी-थोड़ी चल रही है, इसलिए गोबर में रखने से वह जीवित हो जाएंगे.

अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद परिजन शव को गोबर से बाहर निकालने के लिए राजी नहीं हो रहे थे. लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक शव को गोबर में रखे रहने के बाद परिजन कुछ नरम हुए. उसके बाद पुलिस के कहे अनुसार रामनाथ के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए

इन 4 घंटे तक इस घटना को लेकर सभी लोग परेशान रहे. घटनास्थल के आसपास भी लोगों की भीड़ लगी रही. इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि रामनाथ यादव के शव को गोबर से निकालकर कब्जे में ले लिया गया है. रविवार को उसे पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जाएगा. साथ ही इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढे़ं- अंधविश्वास! चतरा में वज्रपात की शिकार महिला को घंटों गोबर में लपेटकर रखा, हुई मौत

इसे भी पढ़ें- गोबर और नीम की पत्तियों से ढक कर 2 दिनों तक बच्ची को जिंदा करने का प्रयास, सांप के काटने से हुई थी मौत

इसे भी पढ़ें- सर्पदंश से मौत के बाद गोबर में शव, 24 घंटे से तंत्र-मंत्र की आस में परिजन

For All Latest Updates

TAGGED:

वज्रपात से मौत पर शव पर गोबर रखाLATEHARBURIED BODY IN COW DUNGDIED DUE TO LIGHTNINGCASE OF SUPERSTITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.