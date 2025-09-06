ETV Bharat / state

वज्रपात से हुई मौत, जिंदा होने की आस में परिजनों ने शव को गोबर में रखा!

लातेहारः जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रामनाथ यादव की मौत हो गई. चिकित्सकों ने जांच के बाद रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया.

इस बीच अंधविश्वास में आकर परिजनों ने उनके वापस जिंदा होने की आस में उनके शव को 4 घंटे से अधिक गोबर में सुला कर रखा. हालांकि बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने शव को गोबर से बाहर निकाला. रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा जाएगा.

दरअसल रामनाथ यादव महुआडांड़ के रामपुर गांव के रहने वाले थे. उनकी पहचान एक अच्छे पशुपालक के रूप में भी थी. शनिवार को वह अपनी पत्नी शोभा देवी तथा मवेशियों की रखवाली करने वाले चरवाहे के साथ पशुओं को चराने गए थे. इसी बीच अचानक मौसम खराब हुई और बारिश होने लगी.

बारिश से बचने के लिए रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गई. जिसकी चपेट में रामनाथ यादव, उनकी पत्नी और चरवाहा आ गए. तीनों को स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने रामनाथ यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं उनकी पत्नी शोभा देवी और चरवाहे का इलाज अस्पताल में किया गया. जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है.

अंधविश्वास के चक्कर में पड़े परिजन!

इसी बीच रामनाथ यादव के परिजनों को किसी ने बताया कि वज्रपात से बचाव का एक रास्ता गोबर भी है. इसके बाद रामनाथ यादव के परिजन उनके शव को अस्पताल से उठाकर थोड़ी दूर पर स्थित एक स्थान पर ले गए जहां भारी मात्रा में गोबर फेंका जाता था. परिजनों ने उनके शव को गोबर के नीचे दबा दिया.