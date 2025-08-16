ETV Bharat / state

भिवानी में युवक की करंट से मौत, परिजनों का आरोप- बिजली कर्मियों ने मौत की सूचना छिपाई, केस दर्ज - DIED BY ELECTRIC SHOCK

भिवानी के चांग गांव में बिजली घर के पास करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई.

भिवानी में युवक की करंट से मौत
भिवानी में युवक की करंट से मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read

भिवानी: भिवानी के गांव चांग में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. वहीं परिवार वालों ने बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही और शव को देखने के बाद भी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया. साथ ही बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, एक सदस्य की नौकरी और उचित मुआवजे की मांग की. परिजनों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

जोहड़ में भैंसों के साथ गया था, वापस नहीं लौटा

इधर, पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. भिवानी के गांव चांग निवासी राहुल ने बताया कि उसका चचेरा भाई करीब 28 वर्षीय दीपक मजदूरी करता था. वह शुक्रवार को सुबह अपनी भैंसों को लेकर जोहड़ में गया था. दोपहर को करीब 12 से 1 बजे के बीच भैंस तो घर पर वापस आ गई, लेकिन दीपक वापस नहीं आया. इसके बाद परिवार वालों ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा.

भिवानी में युवक की करंट से मौत (Etv Bharat)

बिजली कर्मचारी ने मौत की सूचना ग्रामीणों को नहीं दी

सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने कहा कि गांव के ही एक युवक सज्जन ने बाद में बिजली घर के पास पड़े हुए दीपक को देखा. उसने और आसपास के लोगों ने उसे संभाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. करंट लगने के कारण दीपक का हाथ जला हुआ था. परिजनों ने आरोप लगाया कि करंट लगने के बाद जब बिजली का तार दीपक के हाथ में था, तो बिजली कर्मचारी वहां पहुंचा था. जिसने लाइन दुरुस्त करने के लिए दीपक के हाथ के आसपास के दोनों तरफ के तार काटकर बिजली सप्लाई शुरू की. इसके बाद उसने दीपक के हाथ से तार खींचकर झाड़ियों में फेंक दिया लेकिन किसी को सूचना नहीं दी. अगर बिजली कर्मचारी समय पर सूचना देते तो शायद दीपक की जान बच जाती. इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

बिजली निगम को पंचायत ने पहले भी चेताया था

सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि करीब एक साल पहले बिजली निगम को पंचायत ने लिखकर दिया था कि यहां हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली निगम ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया. इसलिए आज यह हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि चांग निवासी भारत भूषण को 3 बेटे हैं, इनमें से दीपक सबसे बड़ा था. वहीं मेहनत मजदूरी करके परिवार का खर्च उठा रहा था.

बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज

भिवानी के सदर थाना के एसएचओ विकास ने बताया कि जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जिसने क्राइम सीन टीम को भी बुलाया. मृतक के पिता भारत भूषण की शिकायत पर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में SPO की मौत, जिला कारागार में अपनी ही बंदूक से लगी गोली, दहशत का माहौल

भिवानी: भिवानी के गांव चांग में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. वहीं परिवार वालों ने बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही और शव को देखने के बाद भी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया. साथ ही बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, एक सदस्य की नौकरी और उचित मुआवजे की मांग की. परिजनों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

जोहड़ में भैंसों के साथ गया था, वापस नहीं लौटा

इधर, पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. भिवानी के गांव चांग निवासी राहुल ने बताया कि उसका चचेरा भाई करीब 28 वर्षीय दीपक मजदूरी करता था. वह शुक्रवार को सुबह अपनी भैंसों को लेकर जोहड़ में गया था. दोपहर को करीब 12 से 1 बजे के बीच भैंस तो घर पर वापस आ गई, लेकिन दीपक वापस नहीं आया. इसके बाद परिवार वालों ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा.

भिवानी में युवक की करंट से मौत (Etv Bharat)

बिजली कर्मचारी ने मौत की सूचना ग्रामीणों को नहीं दी

सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने कहा कि गांव के ही एक युवक सज्जन ने बाद में बिजली घर के पास पड़े हुए दीपक को देखा. उसने और आसपास के लोगों ने उसे संभाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. करंट लगने के कारण दीपक का हाथ जला हुआ था. परिजनों ने आरोप लगाया कि करंट लगने के बाद जब बिजली का तार दीपक के हाथ में था, तो बिजली कर्मचारी वहां पहुंचा था. जिसने लाइन दुरुस्त करने के लिए दीपक के हाथ के आसपास के दोनों तरफ के तार काटकर बिजली सप्लाई शुरू की. इसके बाद उसने दीपक के हाथ से तार खींचकर झाड़ियों में फेंक दिया लेकिन किसी को सूचना नहीं दी. अगर बिजली कर्मचारी समय पर सूचना देते तो शायद दीपक की जान बच जाती. इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

बिजली निगम को पंचायत ने पहले भी चेताया था

सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि करीब एक साल पहले बिजली निगम को पंचायत ने लिखकर दिया था कि यहां हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली निगम ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया. इसलिए आज यह हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि चांग निवासी भारत भूषण को 3 बेटे हैं, इनमें से दीपक सबसे बड़ा था. वहीं मेहनत मजदूरी करके परिवार का खर्च उठा रहा था.

बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज

भिवानी के सदर थाना के एसएचओ विकास ने बताया कि जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जिसने क्राइम सीन टीम को भी बुलाया. मृतक के पिता भारत भूषण की शिकायत पर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र में SPO की मौत, जिला कारागार में अपनी ही बंदूक से लगी गोली, दहशत का माहौल

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRIC SHOCK IN BHIWANIकरंट लगने से युवक की मौतभिवानी में करंट लगने से मौतभिवानी का चांग गांवDIED BY ELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.