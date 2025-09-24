ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार, जशपुर पुलिस ने ओडिशा से किया आरोपी को गिरफ्तार

ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 24, 2025 at 1:07 PM IST 3 Min Read