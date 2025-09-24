शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार, जशपुर पुलिस ने ओडिशा से किया आरोपी को गिरफ्तार
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने गृह जिले में भाग गया. पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 1:07 PM IST
जशपुर: युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने गृह जिले ओडिशा में जाकर छिपा था. जशपुर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया. एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि आरोपी युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी का वादा किया. बाद में आरोपी ने युवती के साथ गलत काम किया और उसकी फोटो सोशल मीडिया डाल दी.
शादी का झांसा देकर किया गलत काम: पीड़ित युवती ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसके साथ शादी का वादा कर गलत काम किया. आरोपी से उसकी मुलाकात साल 2023 में मेले में हुई थी. आरोपी युवक भी मेले में आया था और युवती की दुकान पर उससे मिला था. युवती ने बताया कि दुकान पर आरोपी ने उससे धोखे से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बाद में फोन करने लगा. बातचीत के दौरान ही दोनों में दोस्ती हो गई.
युवती की शिकायत पर आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार: युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि 10 दिसंबर 2024 को वह गांव के बाहर दशहरा का नाटक देखने के लिए गई. वहीं पर आरोपी से उसकी मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक ने युवती का मोबाइल फोन छीन लिया. युवती के फोन से ही आरोपी ने फोटो वायरल कर दिए.