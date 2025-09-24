ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर युवती को बनाया शिकार, जशपुर पुलिस ने ओडिशा से किया आरोपी को गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने गृह जिले में भाग गया. पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया.

Accused of physical abuse arrested
ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने गृह जिले ओडिशा में जाकर छिपा था. जशपुर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया. एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि आरोपी युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी का वादा किया. बाद में आरोपी ने युवती के साथ गलत काम किया और उसकी फोटो सोशल मीडिया डाल दी.

शादी का झांसा देकर किया गलत काम: पीड़ित युवती ने थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसके साथ शादी का वादा कर गलत काम किया. आरोपी से उसकी मुलाकात साल 2023 में मेले में हुई थी. आरोपी युवक भी मेले में आया था और युवती की दुकान पर उससे मिला था. युवती ने बताया कि दुकान पर आरोपी ने उससे धोखे से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बाद में फोन करने लगा. बातचीत के दौरान ही दोनों में दोस्ती हो गई.


युवती की शिकायत पर आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार: युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि 10 दिसंबर 2024 को वह गांव के बाहर दशहरा का नाटक देखने के लिए गई. वहीं पर आरोपी से उसकी मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक ने युवती का मोबाइल फोन छीन लिया. युवती के फोन से ही आरोपी ने फोटो वायरल कर दिए.

ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज: युवती की शिकायत पर जशपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366(क), 376(2)(एन), 427, 394, आईटी एक्ट की धारा 67, 67(ए)(बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने युवती का लूटा गया मोबाइल फोन आरोपी युवक के पास से बरामद कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. कड़ी कार्रवाई का भरोसा: एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर बेहद संवेदनशील है. शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डालने वाले आरोपी को हमने ओडिशा से गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है. एसएसपी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी.
जशपुर में हाथी का हमला, 1 महिला की मौत, 2 लोग जख्मी
सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, मैंने उसे सबसे छीन लिया, इस तरह जशपुर में हुआ प्यार का अंत
जशपुर में बच्ची को बेचने का केस, नर्स ने रची थी साजिश, एसएसपी ने किया खुलासा

For All Latest Updates

TAGGED:

JASHPUR POLICESSP SHASHI MOHAN SINGHODISHAPOLICE STATION TUMLAACCUSED OF PHYSICAL ABUSE ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.