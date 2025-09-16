सैलाब से बचने के लिए खंभे पर चढ़ा शख्स, SDRF जवान ने जान पर खेल कर बचाई 'जिंदगी', देखें वीडियो
देहरादून में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए. इस वक्त शहर में आपदा से हालात बेकाबू हो रखे है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 5:06 PM IST
देहरादून: सोमवार 15 सितंबर आधी रात को बारिश देहरादून में जो कहर बरपाना शुरू किया, उसे हर कोई सहम गया. देहरादून में सैलाब का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया हो. आधी रात को आया सैलाब सब कुछ बाहकर ले गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आई. इन सबके बीच एक तस्वीर देहरादून के प्रेमनगर इलाके से आई है, जहां सैलाब के बीच फंसा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ गया.
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खंभे पर चढ़े व्यक्ति का बीच नदी से रेस्क्यू किया गया. इस मामले में पुलिस ने बताया कि देर रात से हो रही भारी वर्षा के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया था. जिस कारण थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरपुर रोड के पास एक व्यक्ति नदी में फंस गया. एनडीआरएफ व देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर व्यक्ति को सकुशल बचा लिया.
देर रात से हो रही भारी वर्षा के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिस कारण थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरपुर रोड के पास एक व्यक्ति नदी में फँस गया। एनडीआरएफ व देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर व्यक्ति को सकुशल बचा लिया।#UttarakhandPolice @NDRFHQ pic.twitter.com/gIFSW8WoVS— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) September 16, 2025
बता दें कि देहरादून के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कई लोग अभी भी लापता है. आज प्रेमनगर थाना क्षेत्र में ही एक और बड़ी घटना हुई थी. नदी के बीच में कई लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में फंस गए थे, जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तब पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत सभी लोग बह गए. पुलिस ने आठ लोगों के शव मिले है. वहीं कई लोग अभी भी लापता है.
देहरादून में अतिवृष्टि के कारण भाववाला पुल के पास नदी में 03 बच्चों के फंसे होने की सूचना पर #UttarakhandPolice के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उफनती नदी में उतरकर रस्सी की सहायता से तीनों बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया। pic.twitter.com/hGE3z35B4x— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) September 16, 2025
कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की सूचना भी मिल रही है. एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा अन्य विभागों की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है. बाढ़ और बारिश के कारण जहां भी लोग फंसे हुए है, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमों ने भी अलग-अलग इलाकों में मोर्चा संभाला हुआ है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से यहीं अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर न निकले. संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा जुड़े घटनाओं को अपडेट ले रहा है. सुबह खुद सीएम धामी ने देहरादून के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की.
पढ़ें---