डीग : नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण तोड़े जाने के विरोध में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने धमकी दी कि अगर मकान तोड़े गए तो वो जान दे देगा. वहीं, नगर परिषद की ओर से जमीन को नगर परिषद का होना बताया गया. इसके चलते नगर परिषद कर्मचारियों ने मेघश्याम (40) के मकान को तोड़ने के लिए निशान लगा दिए. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने भी मौते पर पहुंचकर मेघश्याम से समझाइश की, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा.

मेघश्याम का कहना है कि यह जमीन उसके पूर्वजों की है. इस पर उनका परिवार करीब 100 सालों से मकान बनाकर रह रहा है, लेकिन नगर परिषद की मनमानी के चलते मकान पर निशान लगा दिया गया है. अगर नगर परिषद ने मकान तोड़ा तो वो जान दे देगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद के अधिकारियों की होगी.

मामले की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार जुगिता मीणा भी मौके पर पहुंचीं और व्यक्ति से समझाइश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. इस तरह काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. तहसीलदार ने टावर पर चढ़े व्यक्ति मेघश्याम के परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा. इसके डेढ़ घंटे बाद मेघश्याम टावर से नीचे उतरा.