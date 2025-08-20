ETV Bharat / state

'मेरा मकान तोड़ा तो जान दे दूंगा...' मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने दी धमकी, जानिए पूरा मामला - MAN PROTEST AGAINST DEMOLITION

डीग में नगर परिषद के अतिक्रमण तोड़ने का विरोध में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 11:31 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 11:45 AM IST

डीग : नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण तोड़े जाने के विरोध में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने धमकी दी कि अगर मकान तोड़े गए तो वो जान दे देगा. वहीं, नगर परिषद की ओर से जमीन को नगर परिषद का होना बताया गया. इसके चलते नगर परिषद कर्मचारियों ने मेघश्याम (40) के मकान को तोड़ने के लिए निशान लगा दिए. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने भी मौते पर पहुंचकर मेघश्याम से समझाइश की, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा.

मेघश्याम का कहना है कि यह जमीन उसके पूर्वजों की है. इस पर उनका परिवार करीब 100 सालों से मकान बनाकर रह रहा है, लेकिन नगर परिषद की मनमानी के चलते मकान पर निशान लगा दिया गया है. अगर नगर परिषद ने मकान तोड़ा तो वो जान दे देगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद के अधिकारियों की होगी.

जुगिता मीणा, तहसीलदार (ETV Bharat Deeg)

मामले की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार जुगिता मीणा भी मौके पर पहुंचीं और व्यक्ति से समझाइश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. इस तरह काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. तहसीलदार ने टावर पर चढ़े व्यक्ति मेघश्याम के परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा. इसके डेढ़ घंटे बाद मेघश्याम टावर से नीचे उतरा.

हम मौके पर पहुंचे. वहां पर पहुंचने के बाद हमने टावर पर चढ़े व्यक्ति से समझाइश की और परिवार वालों को आश्वासन दिया. उनको कहा कि आपके मकान को नगर परिषद की ओर से नहीं तोड़ा जाएगा. समझाइश के बाद मेघश्याम टावर से नीचे उतरा. उसका डीग अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. उन्हें मकान के कागज लेकर तहसील में पेश करने को कहा है. : जुगिता मीणा, तहसीलदार

