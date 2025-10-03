ETV Bharat / state

अवैध संबंध से परेशान पति ने की पत्नी और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या, अपराध छुपाने के लिए मुंह में डाली जहर की गोलियां

पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान पति ने अपने चाचा और जीजा के साथ मिलकर पत्नी व उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया.

Murder accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में हत्या आरोपी (ETV Bharat Karauli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 6:59 PM IST

4 Min Read
करौली: अवैध संबधों के चलते महिला और उसके प्रेमी की 8 दिन पहले हुई निर्मम हत्या के बाद शुक्रवार को पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति, जीजा और चाचा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पति ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल में अपनी पत्नी के अवैध संबध के चलते हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल की है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि 3 अक्टूबर को थाना लांगरा, सांधलपुर निवासी भंवरलाल मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र निरंजन (उम्र 35 साल) उर्फ रिंकू और रंजिता पत्नी भूरा मीणा के बीच करीब 8-10 साल से प्रेम संबंध होने के कारण आपस में बातचीत करते थे. पीड़ित पिता ने रिपोर्ट में बताया कि गत 26 सितंबर को उसका पुत्र जरूरी काम की बात बोलकर गया था. उसके बाद से वह लापता था. 1 अक्टूबर को कुमरावतपुरा के जंगल में दो लाश होने की जानकारी उसे मिली. इनमें से एक उसके पुत्र की थी. जबकि दूसरी लाश महिला रंजिता की थी, जिसकी शिनाख्त उसके पति भूरा मीणा ने की. इसके बाद पति ने भी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज करवाया था.

पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में ही उतारा मौत के घाट (ETV Bharat Karauli)

ऐसे दिया हत्याकांड को अंजाम: पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि इस मामले को लेकर गठित पुलिस टीम ने अभय कमांड सेंटर के कैमरों, साइबर सेल और पूछताछ कर अनुसंधान किया. इसमें सामने आया कि रंजीता और निरंजन के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसके चलते रंजीता का अपने पति से विवाद रहता था. उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका के पति भूरा मीणा, चाचा ससुर कमल मीणा और रिश्ते में जीजा रामकेश उर्फ पप्पी मीणा को गिरफ्तार किया गया.

बदनामी से बचने के लिए की हत्या: पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी पति ने पूछताछ में बताया कि पत्नी के प्रेम प्रसंग से वह बहुत परेशान था. रंजिता उसकी बात नहीं मानती थी. गांव में बदनामी के चलते आरोपी ने मृतका के साथ करौली रहना शुरू कर दिया था. फिर भी वह फोन के जरिए अपने प्रेमी से संपर्क में रहती थी. इसी वजह से 26 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और वह घर छोड़ने का कहकर चली गई थी. इसके बाद आरोपी ने अपने चाचा ससुर कमल सिंह और जीजा रामकेश को करौली बुलाया और दोनों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया.

हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश हुई नाकाम: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को पता था कि रंजीता और निरंजन दोनों साथ होंगे. उनकी तलाश की, तो दोनों आपत्तिजनक हालत में लीन लांगरा थाना क्षेत्र के जंगल में मिले. इस पर आरोपियों ने पहले दोनों को पत्थर मारकर घायल किया. फिर दोनों का गला दबा दिया, जिससे वो अचेत हो गए. सबूत मिटाने और अपराध को छुपाने की नीयत से उन्होंने शवों को कुमरावतपुरा व गुरदेह के जंगल में छुपा दिया. हत्या को आत्महत्या का रूप देने की नीयत से मृतकों के मुंह में जहर की गोलियां डाल दी. मृतकों की पहचान उनके कपड़ों और शरीर की निशानदेही पर हो पाई. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्याकांड का पर्दाफाश करने में कांस्टेबल सत्येंद्र अवस्थी और ऋषिकेश की मुख्य भूमिका रही. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

