दिल्ली के नंद नगरी इलाके में युवक की पीट-पीटकर हत्या, सात गिरफ्तार - MAN BEATEN TO DEATH IN DELHI

घटना के संबंध में पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

दिल्ली में व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या
दिल्ली में व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 1:48 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में कुछ लोगों ने शुक्रवार को 21 वर्षीय एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस की तरफ से बताया गया कि मामले में सात लोगों विशाल उर्फ काकू (22), अंकित (22), हिमांशु (25), किशन उर्फ राहुल उर्फ चार्ली (30), चेतन उर्फ लक्की (22), गौरव उर्फ पिल्लू (22) और सुमित उर्फ सिंचू (22) को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना चार और पांच अगस्त की दरम्यानी रात को हुई. घटना को लेकर नंद नगरी पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें बताया गया कि बाल्मीकि मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही घायल आशीष को उसके परिवार वाले जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे. हालांकि, शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पाई गई आपराधिक मामलों में संलिप्तता: आगे बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न सुरागों का विश्लेषण किया और अपराध में कथित रूप से शामिल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही यह भी बताया गया कि इनमें से कम से कम तीन लोग पहले भी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं. पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.

लगातार हो रही ऐसी घटनाएं: गौरतलब है कि दिल्ली में हत्या की वारदातें लगातार सामने आई हैं. हाल ही में दिल्ली में किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात तब हुई जब पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ बाजार गई थी. इसी दौरान आरोपी नजदीक से फायरिंग कर के मौके से फरार हो गया था. गोली लगने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

