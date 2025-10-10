ETV Bharat / state

बरेली में मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीटकर हत्या; रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटे गिरफ्तार

बरेली: मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला था और बरेली के गैनी बाजार साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाता था. हत्या के आरोप में रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना बरेली जिले के विशारतगंज थाना क्षेत्र की है.

सीओ आंवला नीतिन कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला असीन राज अपनी बहन और भाभी के साथ अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी में लगने वाली बाजार में मूर्तियां और माला बेचने का काम करता था. 5 अक्टूबर 2025 वह बाजार में था. इसके अलगले दिन यानी 6 अक्टूबर को विशारतगंज थाना क्षेत्र के लुहारी गांव के पास सड़क के किनारे पानी के गड्ढे में उसकी लाश मिली थी. उसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे की तरफ बंधे हुए थे.

सीओ नितीन कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

पानी में डूबने से मौत: सीओ ने बताया कि पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो मौत का कारण पानी में डूबने का आया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि 5 अक्टूबर को जब असीन राज अपनी बहन और भाभी के साथ अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी में लगने वाली बाजार में मूर्तियां और माला बेचने आया था, तभी बाजार में आए रिटायर्ड फौजी राम प्रसाद ने उसे मोबाइल चोर समझकर पकड़ लिया.