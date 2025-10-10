ETV Bharat / state

बरेली में मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीटकर हत्या; रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटे गिरफ्तार

सीओ नितीन कुमार ने बताया कि पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो मौत का कारण पानी में डूबने का आया. इसकी जांच की गई.

रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटे गिरफ्तार.
रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटे गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 7:08 AM IST

बरेली: मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला था और बरेली के गैनी बाजार साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाता था. हत्या के आरोप में रिटायर्ड फौजी और उसके दो बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना बरेली जिले के विशारतगंज थाना क्षेत्र की है.

सीओ आंवला नीतिन कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला असीन राज अपनी बहन और भाभी के साथ अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी में लगने वाली बाजार में मूर्तियां और माला बेचने का काम करता था. 5 अक्टूबर 2025 वह बाजार में था. इसके अलगले दिन यानी 6 अक्टूबर को विशारतगंज थाना क्षेत्र के लुहारी गांव के पास सड़क के किनारे पानी के गड्ढे में उसकी लाश मिली थी. उसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे की तरफ बंधे हुए थे.

सीओ नितीन कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

पानी में डूबने से मौत: सीओ ने बताया कि पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो मौत का कारण पानी में डूबने का आया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि 5 अक्टूबर को जब असीन राज अपनी बहन और भाभी के साथ अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी में लगने वाली बाजार में मूर्तियां और माला बेचने आया था, तभी बाजार में आए रिटायर्ड फौजी राम प्रसाद ने उसे मोबाइल चोर समझकर पकड़ लिया.

रिटायर्ड फौजी और बेटों ने पीटा: रिटायर्ड फौजी राम प्रसाद ने आरोप लगाया की पिछली बाजार को उसका मोबाइल अमीन राज ने चोरी कर लिया था. इसके बाद फौजी राम प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और असीन राज के साथ मारपीट की.

मोबाइल चोरी के शक में रिटायर्ड फौजी राम प्रसाद और उसके बेटों रजनीश और मनोज ने उसके हाथ बांधकर बाइक पर बैठा लिया. रास्ते में असीन राज की हालत बिगड़ी तो उसे सड़क किनारे पानी के गड्ढे में फेंक दिया और फरार हो गए. वहां पानी में डूबने से असीन राज की मौत हो गई.

सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि विशारतगंज थाने की पुलिस ने मोबाइल चोरी के शक में पीट-पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में रिटायर्ड फौजी और उसके बेटे रजनीश और मनोज को गिरफ्तार जेल भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: अयोध्या में विस्फोट से मकान ढहा; मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

