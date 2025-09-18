ETV Bharat / state

मुंबई की युवती को अश्लील तस्वीर के नाम पर किया ब्लैकमेल, आरोपी रांची से गिरफ्तार

रांचीः मुंबई की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को लालपुर इलाके स्थित एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया गया है. महिला के द्वारा दर्ज जीरो एफआईआर पर यह कार्रवाई की गई है.

स्पा सेंटर से हुआ आरोपित गिरफ्तार

रांची की कोतवाली पुलिस और महिला थाना की संयुक्त टीम ने मुंबई की एक युवती को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने वाले आरोपित नदीम को लालपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपित नदीम ने एक साथ काम करने के दौरान उससे दोस्ती की फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया.

इसी दौरान नदीम ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें भी बना ली, जिसके आधार पर वो युवती को ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण करता था. रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपित नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपित नदीम मूलरूप से झारखंड के गोमिया का रहने वाला है और फिलहाल रांची में ही रह रहा था. कोतवाली डीएसपी का कहना है कि पुलिस को जो शिकायत मिली है उसके आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है. फिलहाल अनुसंधान किया जा रहा है.

अश्लील तस्वीरें दिखाकर करता था यौन शोषण