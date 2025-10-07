महाकुंभ की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला मेरठ से गिरफ्तार; 50 NRI से की थी 18.90 लाख की धोखाधड़ी
डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन मेरठ में मिली. साइबर थाने की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 7:04 AM IST
प्रयागराज: महाकुंभ के नाम पर तीर्थयात्रियों से ठगी करने वाले आरोपी को प्रयागराज साइबर क्राइम टीम ने मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी शिवांशु भारद्वाज (33) पुत्र स्व. देवेंद्र कुमार शर्मा, निवासी गोरीपुरा, नई भगवतपुरा, थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ पर फर्जी वेबसाइटों के जरिए 18.90 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप है. शिवांशु ने दुबई के 50 एनआरआई से शाही स्नान और VVIP सुविधा देने के नाम पर 18,90,000 रुपए की ठगी की थी.
सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम राज कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी ने महाकुंभ-2025 के दौरान कॉटेज, टेंट और होटलों की बुकिंग के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट बनाई थीं. इन साइटों पर वीआईपी सुविधा, स्नान दर्शन और सस्ते पैकेज के झूठे दावे करके श्रद्धालुओं को फंसाया जाता था. ऑनलाइन भुगतान मिलने के बाद वह पीड़ितों से संपर्क तोड़ देता था. इसे लेकर साइबर थाना प्रयागराज में केस नंबर 308/2025 दर्ज है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन मेरठ में मिली. इसके बाद सोमवार को साइबर थाने की टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल, चार सिम कार्ड, पांच एटीएम कार्ड और 515 रुपए नगद बरामद किए हैं. आरोपी से पूछताछ जारी है.
डीसीपी, साइबर क्राइम कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि आरोपी ने फर्जी वेबसाइटों के जरिए श्रद्धालुओं को वीआईपी स्नान और दर्शन जैसी सेवाओं का लालच देकर ठगा था. महाकुंभ के दौरान ऐसे ठग सक्रिय न हो सकें, इसके लिए साइबर मॉनिटरिंग और सर्च ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं. ठगी करने वाले कुछ और लोग पुलिस की राडार पर हैं. उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी.
