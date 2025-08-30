लखनऊ: राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बुधवार को एक युवक को गाड़ी ट्रांसफर के मामले में गलत कागजातों के साथ पकड़ा गया है. मामले को संदिग्ध मानते हुए एआरटीओ प्रशासन ने पुलिस में तहरीर दी है और युवक को भी पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने भी इस मामले में पड़ताल प्रारंभ कर दी है.

गिरोह के शामिल होने की आशंका: आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्रवण कुमार सिंह की तरफ से दी गई तहरीर में बताया गया कि मामला शनिवार शाम 4:40 बजे का है. टू व्हीलर यूपी 32 एफएम 6632 के ट्रांसफर से जुड़ा है. यह गाड़ी नगराम के ईश्वरी खेड़ा निवासी ओमप्रकाश के नाम पर दर्ज है. ट्रांसफर में लगाया गया ओमप्रकाश के नाम है, लेकिन ट्रांसफर के दस्तावेज पर लगी फोटो कागज लेकर आए व्यक्ति की थी.

आरोपी देवानंद को पुलिस को सौपा गया: गाड़ी के दस्तावेज लेकर आए व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने देवानंद बताया. मामला संदिग्ध लगने पर देवानंद को एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह के कक्ष में ले जाया गया, जहां पर कड़ी पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि बहकावे में आकर इस काम को कराने आया था. इसके बाद संदिग्ध युवक को पुलिस को सौंप दिया गया.

पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे: एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने पुलिस को दी हुई तहरीर में आशंका जताई है कि इसमें कोई गिरोह भी शामिल हो सकता है. उन्होंने आधार कार्ड और फोटो को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. संभावना जताई है कि इस बात की प्रबल आंशका है कि संदिग्ध लोगों की तरफ से अन्य वाहनों को भी हस्तांतरण कराया गया है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपित युवक से कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे संभावित गिरोह के बारे में विधिवत जानकारी हो सके.



