ETV Bharat / state

दूसरे के दस्तावेज लगाकर आरटीओ में गाड़ी ट्रांसफर कराने वाला शख्स पकड़ा गया, ARTO ने कहा- होगी सख्त कार्रवाई - FORGERY IN VEHICLE TRANSFER

एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने कहा कि इसमें गिरोह भी शामिल हो सकता है. आधार कार्ड और फोटो की जांच के आदेश दिए गये हैं.

Photo Credit: Transport Nagar RTO Office
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी देवानंद (Photo Credit: Transport Nagar RTO Office)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बुधवार को एक युवक को गाड़ी ट्रांसफर के मामले में गलत कागजातों के साथ पकड़ा गया है. मामले को संदिग्ध मानते हुए एआरटीओ प्रशासन ने पुलिस में तहरीर दी है और युवक को भी पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने भी इस मामले में पड़ताल प्रारंभ कर दी है.

गिरोह के शामिल होने की आशंका: आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्रवण कुमार सिंह की तरफ से दी गई तहरीर में बताया गया कि मामला शनिवार शाम 4:40 बजे का है. टू व्हीलर यूपी 32 एफएम 6632 के ट्रांसफर से जुड़ा है. यह गाड़ी नगराम के ईश्वरी खेड़ा निवासी ओमप्रकाश के नाम पर दर्ज है. ट्रांसफर में लगाया गया ओमप्रकाश के नाम है, लेकिन ट्रांसफर के दस्तावेज पर लगी फोटो कागज लेकर आए व्यक्ति की थी.

आरोपी देवानंद को पुलिस को सौपा गया: गाड़ी के दस्तावेज लेकर आए व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने देवानंद बताया. मामला संदिग्ध लगने पर देवानंद को एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह के कक्ष में ले जाया गया, जहां पर कड़ी पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि बहकावे में आकर इस काम को कराने आया था. इसके बाद संदिग्ध युवक को पुलिस को सौंप दिया गया.

पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे: एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने पुलिस को दी हुई तहरीर में आशंका जताई है कि इसमें कोई गिरोह भी शामिल हो सकता है. उन्होंने आधार कार्ड और फोटो को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. संभावना जताई है कि इस बात की प्रबल आंशका है कि संदिग्ध लोगों की तरफ से अन्य वाहनों को भी हस्तांतरण कराया गया है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपित युवक से कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे संभावित गिरोह के बारे में विधिवत जानकारी हो सके.


यह भी पढ़ें- चंदौली में दोहरा हत्याकांड; पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 20 हजार का अर्थदंड लगाया, कोटे की दुकान की रंजिश में की थी हत्या

लखनऊ: राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बुधवार को एक युवक को गाड़ी ट्रांसफर के मामले में गलत कागजातों के साथ पकड़ा गया है. मामले को संदिग्ध मानते हुए एआरटीओ प्रशासन ने पुलिस में तहरीर दी है और युवक को भी पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने भी इस मामले में पड़ताल प्रारंभ कर दी है.

गिरोह के शामिल होने की आशंका: आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्रवण कुमार सिंह की तरफ से दी गई तहरीर में बताया गया कि मामला शनिवार शाम 4:40 बजे का है. टू व्हीलर यूपी 32 एफएम 6632 के ट्रांसफर से जुड़ा है. यह गाड़ी नगराम के ईश्वरी खेड़ा निवासी ओमप्रकाश के नाम पर दर्ज है. ट्रांसफर में लगाया गया ओमप्रकाश के नाम है, लेकिन ट्रांसफर के दस्तावेज पर लगी फोटो कागज लेकर आए व्यक्ति की थी.

आरोपी देवानंद को पुलिस को सौपा गया: गाड़ी के दस्तावेज लेकर आए व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने देवानंद बताया. मामला संदिग्ध लगने पर देवानंद को एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह के कक्ष में ले जाया गया, जहां पर कड़ी पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि बहकावे में आकर इस काम को कराने आया था. इसके बाद संदिग्ध युवक को पुलिस को सौंप दिया गया.

पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे: एआरटीओ प्रशासन पीके सिंह ने पुलिस को दी हुई तहरीर में आशंका जताई है कि इसमें कोई गिरोह भी शामिल हो सकता है. उन्होंने आधार कार्ड और फोटो को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. संभावना जताई है कि इस बात की प्रबल आंशका है कि संदिग्ध लोगों की तरफ से अन्य वाहनों को भी हस्तांतरण कराया गया है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपित युवक से कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे संभावित गिरोह के बारे में विधिवत जानकारी हो सके.


यह भी पढ़ें- चंदौली में दोहरा हत्याकांड; पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 20 हजार का अर्थदंड लगाया, कोटे की दुकान की रंजिश में की थी हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

VEHICLE TRANSFER FAKE DOCUMENTSTRANSPORT NAGAR RTO OFFICEACCUSED DEVANAND IN POLICE CUSTODYFORGERY IN VEHICLE TRANSFER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.