शराब के नशे में सोशल मीडिया पर सांसद रोत को दी थी जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर: डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में उदयपुर पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शराब के नशे में धमकी भरी टिप्पणी कर दी थी. यह मामला उदयपुर साइबर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था.

गिर्वा के पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीर सिंह ने बताया कि घटना उस समय हुई जब सांसद रोत मंगलवार को उदयपुर में पत्रकार वार्ता कर रहे थे. यह वार्ता एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित हो रही थी. इस दौरान 'चंद्रवीर सिंह' नामक एक यूजर ने लाइव चैट में यह टिप्पणी पोस्ट की कि 'जो कोई सांसद राजकुमार रोत को गोली मारेगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा.' यह धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सांसद रोत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को शिकायत पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की.