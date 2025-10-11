ETV Bharat / state

शराब के नशे में सोशल मीडिया पर सांसद रोत को दी थी जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर सांसद राजकुमार को धमकी देने के आरोपी ने शराब के नशे में यह टिप्पणी की थी, बाद में इसे हटा दिया था.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 4:24 PM IST

उदयपुर: डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में उदयपुर पुलिस ने 65 वर्षीय आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने शराब के नशे में धमकी भरी टिप्पणी कर दी थी. यह मामला उदयपुर साइबर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था.

गिर्वा के पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीर सिंह ने बताया कि घटना उस समय हुई जब सांसद रोत मंगलवार को उदयपुर में पत्रकार वार्ता कर रहे थे. यह वार्ता एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित हो रही थी. इस दौरान 'चंद्रवीर सिंह' नामक एक यूजर ने लाइव चैट में यह टिप्पणी पोस्ट की कि 'जो कोई सांसद राजकुमार रोत को गोली मारेगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा.' यह धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सांसद रोत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को शिकायत पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की.

गिर्वा के पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद उदयपुर और डूंगरपुर की साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की पहचान की. उसे बांसवाड़ा के लोहारिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार ने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में था और सांसद के खिलाफ एक पोस्ट देखकर गुस्से में यह टिप्पणी कर बैठा. होश आने पर उसने स्वयं वह टिप्पणी हटा दी थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर कानून के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.

