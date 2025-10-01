ETV Bharat / state

गोरखपुर में बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी की जान लेने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर: जिले के खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम खोरठा में 26 सितम्बर की रात को मुकेश निषाद ने अपनी पत्नी सुषमा को बुरी तरह पीटा. इस दौरान उसकी मां सुदामी देवी बीच में आ गईं. बेटे ने अपनी मां सुदामी देवी को बुरी तरह मारा और जोर से धक्का दे दिया. वह दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ीं. इसके बाद बेटा मुकेश फरार हो गया. मां सुदामी देवी की 27 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गयी.

पिता ने पुलिस को दी सूचना: इस मामले में में मुकेश के पिता सुधारे निषाद ने पुलिस को सूचना दी. उन्होने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मुकेश निषाद लंबे समय से नशे का आदी है. वह आए दिन घर में झगड़ा करता था.

26 सितंबर 2025 को मुकेश घर आया और अपनी पत्नी सुषमा से मारपीट करने लगा. शोर सुनकर मां सुदामी देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं. उन्होंने देखा कि मुकेश अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा था. वह बेहोश हो गयी थी.

इलाज के दौरान मां की मौत: बीच-बचाव करने पर उसने अपनी मां को भी धक्का दे दिया. इसके बाद मुकेश मौके से फरार हो गया. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. खजनी थाना क्षेत्र के महुआडाबर चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह लोगों की मदद से सुषमा को पहले सदर अस्पताल गोरखपुर ले गए.