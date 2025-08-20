ETV Bharat / state

वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर बम की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार; GRP ने की कार्रवाई, प्लेटफार्म नंबर 9 से धर दबोचा - VARANASI NEWS

रेलवे पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त को जीआरपी कंट्रोल रूम को दी थी फर्जी सूचना.

बम की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार
बम की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार (Photo credit: UPP)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

वाराणसी : जिले के कैंट रेलवे स्टेशन पर बम होने और ब्लास्ट की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान थाना कैंट के नदेसर चरण नगर कॉलोनी के निवासी नासिर खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 43 वर्ष बताई जा रही है.

सूचना पर चलाया गया था अभियान : रेलवे पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त को जीआरपी कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने स्थानीय थाने के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया. कई घंटे तलाश के बाद कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.



19 अगस्त को मिली थी फर्जी सूचना : जीआरपी थाना प्रभारी रजौली नगर ने बताया कि, 19 अगस्त को फर्जी सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद सर्विलांस टीम के जरिए सूचना देने वाले नंबर की जांच की गई और आरोपी की लोकेशन निकाली गई, जिसके बाद बुधवार को प्लेटफार्म नंबर 9 के पूर्वी छोर काशी की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल उसने कंट्रोल रूम को फर्जी सूचना देने के लिए किया था.

'फर्जी सूचना देने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई' : उन्होंने बताया कि, उसने आम जनमानस में दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह फर्जी खबर फैलाई थी. इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की है. इसके साथ ही अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से अपील भी कि यदि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखे या गतिविधि हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और साथ ही झूठी सूचना देने से बचें, यदि कोई भी फर्जी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : ट्रेन में बम की फर्जी सूचना देना पड़ा भारी, जीआरपी ने रासुका के तहत भेजा जेल

वाराणसी : जिले के कैंट रेलवे स्टेशन पर बम होने और ब्लास्ट की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान थाना कैंट के नदेसर चरण नगर कॉलोनी के निवासी नासिर खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 43 वर्ष बताई जा रही है.

सूचना पर चलाया गया था अभियान : रेलवे पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त को जीआरपी कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने स्थानीय थाने के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया. कई घंटे तलाश के बाद कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.



19 अगस्त को मिली थी फर्जी सूचना : जीआरपी थाना प्रभारी रजौली नगर ने बताया कि, 19 अगस्त को फर्जी सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद सर्विलांस टीम के जरिए सूचना देने वाले नंबर की जांच की गई और आरोपी की लोकेशन निकाली गई, जिसके बाद बुधवार को प्लेटफार्म नंबर 9 के पूर्वी छोर काशी की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल उसने कंट्रोल रूम को फर्जी सूचना देने के लिए किया था.

'फर्जी सूचना देने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई' : उन्होंने बताया कि, उसने आम जनमानस में दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह फर्जी खबर फैलाई थी. इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की है. इसके साथ ही अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से अपील भी कि यदि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखे या गतिविधि हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और साथ ही झूठी सूचना देने से बचें, यदि कोई भी फर्जी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : ट्रेन में बम की फर्जी सूचना देना पड़ा भारी, जीआरपी ने रासुका के तहत भेजा जेल

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSMAN ARRESTED IN VARANASIFAKE BOMB THREAT IN VARANASIRAILWAY STATION IN VARANASIVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.