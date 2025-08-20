वाराणसी : जिले के कैंट रेलवे स्टेशन पर बम होने और ब्लास्ट की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान थाना कैंट के नदेसर चरण नगर कॉलोनी के निवासी नासिर खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 43 वर्ष बताई जा रही है.





सूचना पर चलाया गया था अभियान : रेलवे पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त को जीआरपी कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने स्थानीय थाने के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया. कई घंटे तलाश के बाद कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.









19 अगस्त को मिली थी फर्जी सूचना : जीआरपी थाना प्रभारी रजौली नगर ने बताया कि, 19 अगस्त को फर्जी सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद सर्विलांस टीम के जरिए सूचना देने वाले नंबर की जांच की गई और आरोपी की लोकेशन निकाली गई, जिसके बाद बुधवार को प्लेटफार्म नंबर 9 के पूर्वी छोर काशी की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल उसने कंट्रोल रूम को फर्जी सूचना देने के लिए किया था.





'फर्जी सूचना देने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई' : उन्होंने बताया कि, उसने आम जनमानस में दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह फर्जी खबर फैलाई थी. इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की है. इसके साथ ही अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान उन्होंने आम जनमानस से अपील भी कि यदि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखे या गतिविधि हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें और साथ ही झूठी सूचना देने से बचें, यदि कोई भी फर्जी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.





