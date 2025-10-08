मेट्रीमोनियल साइट पर इंडियन आर्मी का बताकर की दोस्ती, फिर ठगे 7 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार
बारां में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 8, 2025 at 7:48 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 9:38 AM IST
बारां : मेट्रीमोनियल साइट पर दोस्ती कर महिला को शादी का झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को साइबर थाना पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि 1 मई 2025 को परिवादी ने साइबर क्राइम पुलिस थाना बारां पर एक रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि उसने शादी के लिए जनवरी 2025 में मेट्रीमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी. इस दौरान उनका संपर्क अभिषेक सिंह राजपूत निवासी आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश नाम के व्यक्ति से हुआ था. उसने खुद को इंडियन आर्मी में पैरा एसएफ कमांडो होना बताया और सुरक्षा का हवाला देकर कभी वीडियो कॉल पर बात नहीं करने को कहा. उस व्यक्ति से करीब दो माह तक बातचीत होती रही थी. इस दौरान उसने परिवादी को पूर्ण विश्वास में ले लिया.
पढ़ें. म्यूल अकाउंट्स पर साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, करोड़ों की पकड़ी ठगी
रिपोर्ट के अनुसार 18 फरवरी 2025 को अभिषेक सिंह ने परिवादी को अचानक फोन किया और परिवार में कुछ समस्या का हवाला देकर आर्थिक मदद करने के लिए कहा. विश्वास होने के कारण यूपीआई के माध्यम से पहले 18000 रुपए भेज दिए. इस प्रकार अभिषेक सिंह ने परिवादी से अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा और वो बैंक खाता में राशि डालती रही. इस तरह लगभग 7 लाख रुपए अभिषेक सिंह को भेज दिए. राशि हड़प लेने के बाद व्यक्ति ने परिवादी से बातचीत करना बंद कर दिया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विजय कुमार उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 32 साल निवासी भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार को गिरफ्तार किया है.