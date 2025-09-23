ETV Bharat / state

बिहार में बड़ी वारदात, 30 साल की महिला और 23 वर्षीय युवक का शव मिला

गया : बिहार के गया में 30 वर्षीय महिला और 23 वर्षीय शादीशुदा युवक का शव मिला. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में घटना की आशंका है.

गया में महिला और युवक का शव मिला : घटना गया के कोंच थाना क्षेत्र की बताई जाती है. कोच थाना क्षेत्र के रौना गुमटी के समीप से दोनों शव मंगलवार की सुबह में देखने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराने में सफल रही.

दिल्ली की फैक्ट्री में काम करते थे दोनों : मृत युवक गुरारू का रहने वाला था. वहीं महिला चार बच्चों की मां थी. युवक भी शादीशुदा था. जानकारी के अनुसार दोनों दिल्ली की किसी फैक्ट्री में काम करते थे. दिल्ली से लौटने के बाद गया में इस तरह की घटना सामने आई.

विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस : घटनास्थल से जहर का पुड़िया भी मिला है. माना जा रहा है कि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति हो जाने की स्थिति में इन दोनों ने जहर खाकर जान दे दी. वैसे पुलिस इस मामले की छानबीन विभिन्न बिंदुओं पर भी कर रही है. हत्या के बिंदु पर और घटना के कारणों पर भी पुलिस की जांच जारी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार : कोंच पुलिस का कहना है, कि दोनों शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी कुछ खुलासा हो सकेगा. पूरे जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, इस घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चा है.