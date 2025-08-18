ETV Bharat / state

प्रेमिका ने परिवार संग रची थी खौफनाक साजिश, पहले प्रेमी को मिलने बुलाया फिर कर दिया हमला - GIRLFRIEND TRIED TO KILL LOVER

डूंगरपुर में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी और उसके दोस्तों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है.

प्रेमिका ने प्रेमी पर करवाया हमला
प्रेमिका ने प्रेमी पर करवाया हमला (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 2:59 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read

डूंगरपुर : जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी व उसके दोस्तों पर जानलेवा हमले के मामले में 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में प्रयुक्त जीप व बाइक को भी जब्त किया है. हमले के दौरान भागते समय प्रेमी के एक दोस्त की तालाब में डूबने से मौत भी हो गई थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के थानाधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि 15 अगस्त को पाल मांडव फला घाटिया घरा निवासी आशाराम पुत्र मोहन डेंडोर ने एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसका गमीरपूरा निवासी कमला डामोर से 3 साल से प्रेम संबंध है. 13 अगस्त की रात को उसकी प्रेमिका ने फोन कर बताया कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. उसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी. इस पर आशाराम अपने दोस्त अनिल रावल की कार से दोस्त पंकज अहारी और अरविंद परमार अहमदाबाद से गमीरपुरा जाने के लिए निकले. आधी रात के बाद बोकडसेल पहुंचे.

पढ़ें. शादी से इनकार पर खौफनाक सजा, प्रेमी ने Ear Phone के तार से गला दबाया, फिर पत्थर से सिर कुचला

हनुवंत सिंह भाटी, पुलिस उपाधीक्षक, आसपुर (ETV Bharat Dungarpur)

बोकडसेल पुलिया के पास जाते ही प्रेमिका के परिवार के 15 से 20 लोग हाथों में लट्ठ, पत्थर और कमांडर जीप लेकर खड़े थे. सभी ने लट्ठ पत्थर लेकर हमला कर दिया. हमले से कार के शीशे फूट गए. वहीं, पथराव से बचने के लिए चारों दोस्त भागे. आशाराम, अनिल रावल और अरविंद तीनों भागते हुए जान बचाने के लिए बोकडसेल तालाब में कूद गए. आशाराम और अरविंद दोनों तैरकर तालाब से बाहर आ गए, लेकिन पथराव में अनिल को ज्यादा चोटें आने से वह तालाब से बाहर नहीं आ सका. डूब जाने से उसकी मौत हो गई थी. इसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने सोमवार को प्रेमिका कमला डामोर, उसके पिता सुखलाल डामोर, बहन मुन्नी डामोर, शीला डामोर, कमलेश डामोर, मुकेश परमार, नरेश अहारी, चिराग अहारी कुल 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ का रही है. पूछताछ में आरोपी प्रेमिका ने बताया कि उसके प्रेमी आशाराम ने खुद के शादीशुदा होने की बात उससे छिपाई थी. इसके चलते वह नाराज थी. इसी कारण उसने अपने परिजन व रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी. फिलहाल अन्य हमलावरों की भी पुलिस तलाश कर रही है.

डूंगरपुर : जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी व उसके दोस्तों पर जानलेवा हमले के मामले में 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में प्रयुक्त जीप व बाइक को भी जब्त किया है. हमले के दौरान भागते समय प्रेमी के एक दोस्त की तालाब में डूबने से मौत भी हो गई थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के थानाधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि 15 अगस्त को पाल मांडव फला घाटिया घरा निवासी आशाराम पुत्र मोहन डेंडोर ने एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसका गमीरपूरा निवासी कमला डामोर से 3 साल से प्रेम संबंध है. 13 अगस्त की रात को उसकी प्रेमिका ने फोन कर बताया कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. उसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी. इस पर आशाराम अपने दोस्त अनिल रावल की कार से दोस्त पंकज अहारी और अरविंद परमार अहमदाबाद से गमीरपुरा जाने के लिए निकले. आधी रात के बाद बोकडसेल पहुंचे.

पढ़ें. शादी से इनकार पर खौफनाक सजा, प्रेमी ने Ear Phone के तार से गला दबाया, फिर पत्थर से सिर कुचला

हनुवंत सिंह भाटी, पुलिस उपाधीक्षक, आसपुर (ETV Bharat Dungarpur)

बोकडसेल पुलिया के पास जाते ही प्रेमिका के परिवार के 15 से 20 लोग हाथों में लट्ठ, पत्थर और कमांडर जीप लेकर खड़े थे. सभी ने लट्ठ पत्थर लेकर हमला कर दिया. हमले से कार के शीशे फूट गए. वहीं, पथराव से बचने के लिए चारों दोस्त भागे. आशाराम, अनिल रावल और अरविंद तीनों भागते हुए जान बचाने के लिए बोकडसेल तालाब में कूद गए. आशाराम और अरविंद दोनों तैरकर तालाब से बाहर आ गए, लेकिन पथराव में अनिल को ज्यादा चोटें आने से वह तालाब से बाहर नहीं आ सका. डूब जाने से उसकी मौत हो गई थी. इसपर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने सोमवार को प्रेमिका कमला डामोर, उसके पिता सुखलाल डामोर, बहन मुन्नी डामोर, शीला डामोर, कमलेश डामोर, मुकेश परमार, नरेश अहारी, चिराग अहारी कुल 8 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ का रही है. पूछताछ में आरोपी प्रेमिका ने बताया कि उसके प्रेमी आशाराम ने खुद के शादीशुदा होने की बात उससे छिपाई थी. इसके चलते वह नाराज थी. इसी कारण उसने अपने परिजन व रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी. फिलहाल अन्य हमलावरों की भी पुलिस तलाश कर रही है.

Last Updated : August 18, 2025 at 3:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN ALONG WITH FRIENDS ATTACKEDMAN ATTACKED BY GIRLFRIEND FAMILYप्रेमिका ने प्रेमी पर करवाया हमलाGIRLFRIEND TRIED TO KILL LOVER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.