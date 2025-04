ETV Bharat / state

दुर्ग जिले में कुपोषण की स्थिति पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जताई चिंता - MALNUTRITION SITUATION IN DURG

Published : April 16, 2025 at 7:21 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 8:54 AM IST

दुर्ग: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंची. अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक से की, जहां उन्होंने बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, एडीएम अरविन्द एक्का, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे. कुपोषण पर बैठक: बैठक में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, पोषण की गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि परियोजना अधिकारी नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें और जहां भी सुविधाओं की कमी पाई जाए, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. बच्चों को मिलने वाला पोषण पूर्णतः गुणवत्तायुक्त होना चाहिए, और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा. दुर्ग जिले में कुपोषण की स्थिति (ETV Bharat)

