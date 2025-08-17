रोहतास: बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गयी. इससे पहले जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक शामिल हुए. मंच पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित कई राज्यों के नेता मौजूद थे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करते हुए अचानक भड़क गए.

खड़गे ने क्या कहा?: दरअसल, जिस समय खड़गे भाषण दे रहे थे, उस समय दर्शक दीर्घा में मौजूद कांग्रेस समर्थक हल्ला करने लगे. इसी पर खड़गे ने कहा कि "देखो तुम ऐसे मत पुकारो, मैं आपको बोलता हूं सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ. यहां 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण दूंगा. इसका कोई मतलब नहीं है. यहां पर हमलोग सुनने के लिए आए हैं."

मल्लिकार्जुन खड़गे (ANI)

एनडीए पर निशाना: सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी बिहार में SIR के माध्यम से वोट चोरी करना चाह रही है. लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमलोग सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं.

इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से एक कविता भी की. जिसमें उन्होंने कहा कि 'गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए पर इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा, जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा'

वोट अधिकार यात्रा: बता दें कि बिहार में SIR के खिलाफ विपक्ष गोलबंद है. एनडीए पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है. बिहार में मतदाता के नाम कटने संबंधित मुद्दा को लेकर बिहार में महागठबंधन की ओर से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गयी है. 16 अगस्त रविवार को सासाराम में इसकी शुरुआत हुई, जो 1 सितंबर तक पटना में भव्य समारोह के साथ संपन्न होगी.

