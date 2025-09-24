ETV Bharat / state

'8 साल बाद PM मोदी को गलती का एहसास हुआ', CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान

पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में CWC की बैठक हो रही है. बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर हमला किया.

CWC MEETING
CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 1:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विफलताओं का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है. खरगे ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ को दलितों और गरीबों के अधिकारों की चोरी बताया. उन्होंने कहा, 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ. अब जीएसटी में वही सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पहले दिन से कर रही थी.

खरगे का पीएम मोदी पर हमला: उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था. 1921 में स्थापित कांग्रेस का यह ऐतिहासिक दफ्तर पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थली रहा है. मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री जिनको 'मेरे दोस्त' बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं. आज हमारी वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है.

"आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराए. ठीक 85 साल पहले रामगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था. महात्मा गांधी, पं० नेहरू, सरदार पटेल, डॉ आंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों एक व्यक्ति-एक वोट का अधिकार दिया."- मल्लिकार्जुन खरगे,कांग्रेस अध्यक्ष

चुनाव आयोग से गंभीर सवाल: खरगे ने कहा कि लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है. लेकिन आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं. विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं, चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देने के बजाय हम से एफिडेविट मांग रहा है.

'वोटर अधिकार यात्रा से आई जागरूकता': कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है. वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की छात्रवृत्ति और परीक्षा की चोरी. वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल जी के समर्थन में आए.

'कई समस्याओं से जूझ रहा देश': खरगे ने कहा कि महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र, जिसे कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया, मोदी जी को आज याद रहा है. दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात दो गुना बढ़ गया है. आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है. ये समस्याएं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है.

GST को लेकर पीएम मोदी पर तंज: उन्होंने कहा कि दो करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा है. युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं. नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया. 8 सालों बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ. अब जीएसटी में वही सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पहले दिन से कर रही थी. मोदीजी का मानना है कि देशवासियों को और अधिक खर्च करना चाहिए परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है तो लोग अधिक खर्च कैसे करेंगे?

ये भी पढ़ें

'संजय के दबाव में तेजस्वी अपने पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं', BJP ने कहा- RJD का 'औरंगजेब'

'बिहार से होगी देश की बात', CWC की बैठक से पहले बोली कांग्रेस- CM फेस पर नहीं होगी चर्चा

For All Latest Updates

TAGGED:

MALLIKARJUN KHARGECWC MEETING IN PATNAPM MODIमल्लिकार्जुन खरगेCWC MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.