रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास के विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नगर विकास और आवास विभाग ने रिंग रोड के नजदीक दुबलिया में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के साथ झारखंड का सबसे बड़ा मॉल बनाने की संकल्पना योजना पर काम शुरू कर दिया है.

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रांची समेत अन्य नगरों का विकास पर्यटकीय आधार पर किया जाए. इसी कड़ी में कर्नाटक की सरकारी परामर्शी एजेंसी IDEC ने गुरुवार को विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के समक्ष मॉल और ISBT का कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत किया.

प्रधान सचिव ने एजेंसी को योजना के प्रारूप में कुछ संशोधन करने और एक सप्ताह के भीतर संशोधित ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा मॉल ऐसा होना चाहिए जहां लोग ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ से दूर प्राकृतिक वातावरण में खरीदारी और समय बिता सकें. डिजाइन में हरियाली, सांस्कृतिक परिवेश, आधुनिकता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए.

मॉल का स्वरूप

कुल क्षेत्रफल : 5.59 लाख वर्गफुट (बेसमेंट सहित 7.36 लाख वर्गफुट)

बेसमेंट : दो स्तर, पार्किंग व सुविधाएं

ग्राउंड फ्लोर : 28 दुकानें, 7 एट्रियम, ग्लास पैनल डिजाइन

प्रथम से तृतीय तल : प्रत्येक तल पर 29 दुकानें, 7 एट्रियम

चौथा तल : 27 दुकानें, 7 एट्रियम

पांचवां तल : 18 दुकानें, 7 एट्रियम, एक रेस्टोरेंट

छठा तल : 11 दुकानें, 7 एट्रियम, 4 मल्टीप्लेक्स, 2 रेस्टोरेंट

इस मॉल में फूड कोर्ट, एक्जीबिशन एरिया, इवेंट जोन, आधुनिक सुरक्षा सिस्टम और हरियाली पर आधारित ओपन स्पेस भी होंगे.

ISBT का प्रारूप

कुल बस पड़ाव : 211 (इंटरसिटी, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट बसों के लिए अलग-अलग वे)

ग्राउंड फ्लोर : 17 एलाइटिंग बस वे, 21 इंटरसिटी, 18 इंटरस्टेट, 15 इंट्रास्टेट बस वे, टिकट काउंटर, एटीएम, शौचालय और सुरक्षा कक्ष

प्रथम तल : वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डॉरमेट्री, रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क

अन्य सुविधाएं : बांस की कलाकृतियां, LED स्क्रीन, अस्पताल, वर्कशॉप, सुरक्षा कक्ष, पेट्रोल-डीजल-सीएनजी पंप, कार-बाइक पार्किंग

विकास की उम्मीद

इस मॉल और ISBT के निर्माण से रिंग रोड और आसपास के क्षेत्रों में समतुल्य नगरीय व पर्यटकीय विकास होगा. इससे न केवल रांची बल्कि पतरातु, रामगढ़, कुडू और लोहरदगा के लोग भी लाभान्वित होंगे. यहां उन्हें ब्रांडेड सामान, आधुनिक परिवहन और मनोरंजन की सभी सुविधाएं एक साथ मिल सकेंगी.

यह भी पढ़ें:

धनबाद के डीएमसी मॉल में दुकान दिलाने ने नाम पर व्यवसायी से लाखों की ठगी, नगर आयुक्त ने दर्ज करायी एफआईआर

मॉल में काम कर रहे गार्ड की संदेहास्पद मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा, कंपनी से की मुआवजे की मांग

रांची के न्यूक्लियस मॉल पहुंची ईडी की टीम, विष्णु अग्रवाल के मॉल में जमीन की मापी