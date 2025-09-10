बानसूर के बाजरे के खेत में मिला करीब 20 दिन पुराना नर कंकाल, मचा हड़कंप
अलवर के बानसूर में बाजरे के खेत में 20 दिन पुराना नर कंकाल मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : September 10, 2025 at 8:29 PM IST
अलवर: बानसूर कस्बे के मोठूका गांव में बुधवार को बाजरे के खेत में काम कर रहे ग्रामीण उस समय भयभीत हो गए, जब उन्हें एक नर कंकाल दिखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी. कंकाल बीस दिन पुराना बताया जा रहा है.
बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बुधवार को मोठूका गांव के ग्रामीण खेत में लावणी का कार्य कर रहे थे, तभी उन्हें नर कंकाल दिखाई दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में नर कंकाल 20 दिन से ज्यादा पुराना प्रतीत होता है. घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि बाजरे के खेत में शव के पास एक शीशी मिली है, जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है.
थानाधिकारी ने बताया कि शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. उन्होंने बताया कि शव को दो दिन तक मोर्चरी में रखा जाएगा. इस दौरान यदि शव की शिनाख़्त नहीं हो पाती है, तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा. थानाधिकारी ने बताया कि नर कंकाल के बारे में पुलिस ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि शव की पहचान की जा सके. वहीं, बाजरे के खेत में नर कंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही मोठूका गांव में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. खेत में करीब 20 दिन पुराना नर कंकाल मिलने की सूचना से मोठूका गांव व आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. थानाधिकारी ने बताया कि घटना को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी.