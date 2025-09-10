ETV Bharat / state

बानसूर के बाजरे के खेत में मिला करीब 20 दिन पुराना नर कंकाल, मचा हड़कंप

अलवर: बानसूर कस्बे के मोठूका गांव में बुधवार को बाजरे के खेत में काम कर रहे ग्रामीण उस समय भयभीत हो गए, जब उन्हें एक नर कंकाल​ दिखा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी. कंकाल बीस दिन पुराना बताया जा रहा है. बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बुधवार को मोठूका गांव के ग्रामीण खेत में लावणी का कार्य कर रहे थे, तभी उन्हें नर कंकाल दिखाई दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में नर कंकाल 20 दिन से ज्यादा पुराना प्रतीत होता है. घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने बताया कि बाजरे के खेत में शव के पास एक शीशी मिली है, जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है.