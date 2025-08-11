ETV Bharat / state

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स मरीजों की जांच कर दवाएं दे रही हैं.

बस्तर में मलेरिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 5:54 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में मलेरिया का प्रकोप है. शासन प्रशासन तमाम सुविधाओं का दावा करते हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने जगदलपुर से करीब 50 किमी दूर स्थित नक्सल प्रभावित गांव कोलेंग का दौरा किया और जमीनी हकीकत की पड़ताल की.

कोलेंग में फैला मलेरिया: हमारी टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेंग पहुंची. स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया पीड़ित बच्चे को जांच के लिए उसी वक्त लाया गया. बच्चे की जांच वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने किया. नर्स ने ही जांच के बाद बच्चे को जरुरी दवाईयां दी. दो से तीन और मरीजों को भी नर्स ने ही जांच के बाद दवाएं दी.

40 दिन में 100 मरीज (ETV Bharat)

कोलेंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स नलवती मौर्य ने बताया कि जुलाई महीने में 90 मलेरिया के पॉजेटिव मरीज पहुंचे. वहीं अगस्त महीने में 11 मरीज पहुंचे हैं, जिनका इलाज आयुष डॉक्टर, RMA डॉक्टर और वहां मौजूद स्टाफ नर्सों के द्वारा किया गया.

बस्तर में मलेरिया (ETV Bharat)

मरीजों की शिकायत: अस्पताल आए मरीजों की शिकायत है कि वर्तमान समय में करीब 2 से 3 सप्ताह तक RMA डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में स्टॉफ नर्सों के द्वारा इलाज किया जाता है.

डॉक्टर और नर्स की कमी: अस्पताल में 2 नर्स हैं. एक NHAM और एक रेगुलर नर्स हैं. मरीजों का इलाज आयुष डॉक्टर और दरभा से पहुंचने वाले RMA डॉक्टर करते हैं. उन दोनों की गैर मौजूदगी में स्टॉफ नर्स ही इलाज करते हैं.

डॉक्टर की जगह नर्स दे रही दवाएं: मलेरिया पीड़ित छात्र का इलाज स्टाफ नर्स के द्वारा किया गया. उसे मलेरिया से जुड़ी दवाइयां दी गई. मलेरिया काफी तेजी से बढ़ रहा है. जिसके कारण दवाइयों की कमी है. जब भी दवाई मंगाई जाता है, दवाई आती है. लेकिन इस बार दवाई की किल्लत है.

स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की कमी बड़ी समस्या: मलेरिया का सबसे मेन दवाई प्रेमाक्वीन उपलब्ध नहीं है. पैरासिटामोल के साथ बेसिक मेडिसीन भी CGMSC से नहीं आ रही है. यह पूरे दरभा ब्लॉक में भी नहीं है

ग्राम स्वास्थ्य संयोजक मिथलेश भोंडेकर ने बताया कि अस्पताल में ड्रेशर, फार्माशिस्ट की कमी है. वार्ड आया और वार्ड बॉय की भी कमी है. केवल 2 स्टाफ नर्स है. सब सेंटर में CHO नहीं है. इनके नहीं होने से सभी काम सभी स्टाफ को करना पड़ता है.

बुनियादी सुविधाओं की कमी: चांदामेटा रोड एक्सीडेंट में भी सभी ने मिलकर काम किया था. हाल ही में बनी अस्पताल बिल्डिंग की गुणवत्ता काफी खराब है. बिल्डिंग में पानी की शिपेज है. सोलर लाइट पानी टंकी भी बीते 3 सालों से बंद है. अस्पताल के अंदर और बाहर शिपेज के साथ ही टॉयलेट भी खराब स्थिति में है.

क्या कहते हैं सीएमएचओ: बस्तर CMHO डॉ. संजय बसाक ने बताया कि डॉक्टर की गैरमौजूदगी की जानकारी आपके द्वारा मिली है. दवाइयों की कमी की जानकारी भी मिली है. इस मामले में बातचीत करके जानकारी ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बस्तर में मलेरिया (ETV Bharat)

मलेरिया की पहचान कैसे करें: अगर घर में किसी को सर्दी लगने के साथ बुखाए आए और साथ में सिरदर्द भी हो तो मलेरिया की जांच जरुर कराएं. उल्टी और कमजोरी होना भी इसके लक्षणों में शामिल है. मलेरिया के मरीज को कमजोरी के साथ साथ शरीद में दर्द की भी शिकायत होती है. ऐसे में चिकित्सकों से जांच जरुर कराएं.

बस्तर में मलेरिया (ETV Bharat)

ऐसे रखें अपना ध्यान: घर में मच्छरदानी लगाएं. जरुरत हो तो मच्छर को भगाने के लिए दवाओं का छिड़काव या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करें. फुल बाजू वाले कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनें. शाम होने से पहले घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दें. अंधेरा होने के दौरान मच्छर अक्सर घर में घुस जाते हैं.

मलेरिया का खतरनाक रुप 'सेरेब्रल मलेरिया': ये मलेरिया का एक खतरनाक रुप होता है. सेरेब्रल मलेरिया में मरीज को 103 डिग्री तक बुखार आता है. सेरेब्रल मलेरिया होने पर मरीज को सर्दी के साथ बुखार पकड़ता है. हमेशा सिरदर्द की शिकायत होती है. शरीर और मांस पेशियों में दर्द की शिकायत होती है. मरीज को बार बार उल्टी होती है और जी मचलाता है. कभी कभी थकान के साथ ब्रीदिंग में भी दिक्कत होती है. सेरेब्रल मलेरिया में डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के दिमाग में रक्त पहुंचाने वाली नसें सूज जाती हैं.

