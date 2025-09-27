हरियाणा में डेंगू-मलेरिया की दस्तक, नूंह में 22 मरीज मिले पॉजिटिव, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग
इस साल मलेरिया के 15 और डेंगू के 7 केस नूंह में आ चुके हैं. सभी स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं.
Published : September 27, 2025 at 2:51 PM IST
नूंह: हरियाणा में अभी बरसात का मौसम जारी ही है. जिसके चलते मौसमी बीमारी का चलन बढ़ गया है. नूंह जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. नूंह के जिला मलेरिया अधिकारी सह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि "मलेरिया और डेंगू के प्रति स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूक है. 2025 में अभी तक मलेरिया के 15 केस और डेंगू के 7 केस सामने आ चुके हैं."
बरसात सीजन में 91168 स्लाइड की गई तैयार: डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि "मलेरिया और डेंगू रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ-साथ संभावित इलाके में बरसात सीजन में 91168 स्लाइड तैयार की गई है. कुछ गांवों में ज्यादा केस सामने आए हैं, वहां के लिए टीम बना दी गई है. 65 स्वास्थ्य वर्कर उनके साथ-साथ आशा वर्कर और डॉक्टर को साथ लेकर टीम बनाई गई है. सभी लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया. जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको दवाइयां दी गई है. लगातार 14 दिन तक आशा वर्कर द्वारा दवाई खिलाई गई. आज जिले में मलेरिया का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है. अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है."
डेंगू और मलेरिया रोकथाम रोकने के लिए करें ये काम: डॉ. तेवतिया ने बताया कि "डेंगू और मलेरिया रोकथाम रोकने के लिए पानी को इकट्ठा न करें, अगर पानी इकट्ठा है तो तेल डालें, अगर बुखार है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें. पूरी तरह से सावधानी बरतें और लापरवाही ना करें. मच्छर के काटने से डेंगू सहित कई बीमारियां फैलती हैं."
ठंड बढ़ने के साथ मच्छर और उसका लार्वा हो जाता है समाप्त: जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि "जहां बुखार के ज्यादा केस हैं, अब केसों के बढ़ने की संभावना बेहद कम है. इसके पीछे मुख्य कारण मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है. जैसे - जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो मच्छर व उसका लार्वा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है. कुल मिलाकर इस बार क्षमता से अधिक बरसात होने के बावजूद भी डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहा है. केस सामने तो जरूर आए, लेकिन इलाके में किसी की जान नहीं गई और अब एक भी डेंगू-मलेरिया का मरीज अस्पतालों में भर्ती नहीं है. जिन लोगों में डेंगू मलेरिया की पुष्टि हुई थी, वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं."