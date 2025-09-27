ETV Bharat / state

हरियाणा में डेंगू-मलेरिया की दस्तक, नूंह में 22 मरीज मिले पॉजिटिव, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग

अगर बुखार है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में करें संपर्क ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 27, 2025 at 2:51 PM IST 2 Min Read

नूंह: हरियाणा में अभी बरसात का मौसम जारी ही है. जिसके चलते मौसमी बीमारी का चलन बढ़ गया है. नूंह जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. नूंह के जिला मलेरिया अधिकारी सह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि "मलेरिया और डेंगू के प्रति स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूक है. 2025 में अभी तक मलेरिया के 15 केस और डेंगू के 7 केस सामने आ चुके हैं." बरसात सीजन में 91168 स्लाइड की गई तैयार: डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने बताया कि "मलेरिया और डेंगू रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ-साथ संभावित इलाके में बरसात सीजन में 91168 स्लाइड तैयार की गई है. कुछ गांवों में ज्यादा केस सामने आए हैं, वहां के लिए टीम बना दी गई है. 65 स्वास्थ्य वर्कर उनके साथ-साथ आशा वर्कर और डॉक्टर को साथ लेकर टीम बनाई गई है. सभी लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया. जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको दवाइयां दी गई है. लगातार 14 दिन तक आशा वर्कर द्वारा दवाई खिलाई गई. आज जिले में मलेरिया का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है. अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है."