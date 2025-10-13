ETV Bharat / state

यमुनानगर में घर में घुसकर परिवार पर हमला, खेत में कंबाइन निकालने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष

यमुनानगर: हरियाणा में यमुनानगर से घर में घुसकर दंपत्ति और बेटे की पिटाई का मामला सामने आया है. इस दौरान परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई है. पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का उपचार जारी है. दरअसल, छछरौली थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर खादर में खेत से रास्ता देकर कंबाइन निकालने की बात पर कहासुनी हुई और खूनी संघर्ष में बदल गई.

इसके बाद एक पक्ष अचानक से हमला करने के लिए दूसरे पक्ष के घर में घुस गया. इस दौरान लाठी-डंडों से पति-पत्नी और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. किसी के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं किया गया है. हमला करने वाले पक्ष का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है.

क्या है पूरा मामला: मलकपुर खादर के मोहम्मद सलीम ने बताया कि गांव में उनकी जमीन है. जिस पर उन्होंने कुछ हिस्से में पोल्ट्री फॉर्म खोल रखा है. कुछ पर पोपलर के पेड़ लगाए हुए हैं. उनकी जमीन पड़ोसी नसीम के खेत के साथ लगती है. शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह अपने बेटे कलीम खान के साथ पोल्ट्री फार्म पर बर्तन साफ कर रहा था. उसी दौरान नसीम अपने खेत से फसल की कटाई के लिए कंबाइन मशीन लेकर वहां पहुंचा और कहने लगा कि उसने अपने खेत में कंबाइन ले जाने के लिए तुम्हारे खेत से रास्तो दो.

घर में घुसकर वारदात: मोहम्मद सलीम ने बताया कि "जब नसीम को कहा कि मेरे खेत में पोपलर के पेड़ लगे हैं, यदि कंबाइन मशीन यहां से गुजरी तो पेड़ टूट जाएंगे. इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई. काफी देर बहस के बाद नसीम मौके से कंबाइन मशीन लेकर चला गया और मैं भी अपने बेटे के साथ घर लौट आया. घर पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद नसीम अपने बेटों व पत्नी के साथ लाठी-डंडे लेकर मेरे घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने डंडा मारकर मेरे बेटे कलीम खान की बाजू तोड़ दी. जबकि मेरी पत्नी की आंख पर चोट मारी और मेरे भी सिर में चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया"