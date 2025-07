ETV Bharat / state

मखना को कंट्रोल करना मुश्किल, शहडोल में मचाई थी तबाही, वापस बांधवगढ़ लौटा हाथी - ELEPHANT RETURNED BANDHAVGARH

शहडोल से वापस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचा मखना हाथी ( ETV Bharat )

Published : July 27, 2025

शहडोल: शहडोल संभाग में अब हाथियों की चर्चा आम हो चुकी है. क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां लगातार हाथियों की चहलकदमी बनी हुई है. कभी शहडोल जिले में तो कभी अनूपपुर जिले में तो कभी उमरिया जिले में. यहां के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो काफी संख्या में हाथी पिछले कुछ सालों से अपना स्थाई पता भी बना चुके हैं. वहां पर लगे आसपास के एरिये में इनकी धमक भी देखने को मिलती रहती है. इन दिनों शहडोल जिले में मखना हाथी की चर्चा जोरों पर है. शहडोल में कहां से आया मखना हाथी

शहडोल जिला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ इलाका है. यही वजह है कि यहां आए दिन वन्य प्राणियों का आवागमन बना ही रहता है. शहडोल जिले के ब्यौहारी वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक हाथी जो अकेले ही बांधवगढ़ से आया था, अपनी धमाचौकड़ी मचा कर रखे हुए था. इस हाथी ने उस क्षेत्र में कई किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया. कुछ कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचाया. इस हाथी की पहचान मखना हाथी के तौर पर की गई है. वापस बांधवगढ़ लौटा मखना हाथी (ETV Bharat) इस हाथी को लेकर शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि, ''ये एक मखना हाथी था, जो कि अकेले ही घूम रहा था. करीब 15 दिन से इस क्षेत्र में बना हुआ था. लेकिन अब बांधवगढ़ की ओर वापस चला गया है. हमारी टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी. इसके हर एक मूवमेंट की जानकारी ग्रामीणों को संबंधित क्षेत्र में दी जा रही थी. फिलहाल अब ये वापस बांधवगढ़ में अपने इलाके में चला गया है.''

