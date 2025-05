ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में होगी सुपरफूड मखाने की खेती, किसानों को तगड़ी सब्सिडी - MAKHANA CULTIVATED IN MP

एमपी में बेहद सस्ता मिलेगा मखाना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 6:12 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 6:25 PM IST 5 Min Read

भोपाल: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिस्ता और अंजीर की कीमतें रॉकेट बन गई हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढोत्तरी हो गई है. उधर पिस्ता, अंजीर के दामों में बढोत्तरी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही सुपर फूड माने जाने वाला मखाना बेहद सस्ते दामों में मिलने जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठाने जा रही है. व्यापारियों के मुताबिक सरकार के इस कदम से बाजार में 1200 रुपए किलो तक बिकने वाला मखाना मध्य प्रदेश में कम दाम में उपलब्ध हो सकेगा. रॉकेट बनी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद हुए अटारी-बाघा बॉर्डर का असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर पड़ा है. मध्य प्रदेश के बाजार में भी इसका असर दिखाई देने लगा है. राजधानी भोपाल में ड्राइफ्रूट्स के डीलर प्रदीप खंडेलवाल बताते हैं, ''अटारी-बाघा बॉर्डर बंद होने से खासतौर से पिस्ता, अंजीर, खजूर के दामों में बढोत्तरी दिखाई देने लगी है. हरा पिस्ता, पेशावरी पिस्ता के दामों में 20 से 25 फीसदी की बढोत्तरी हुई है. पेशावरी पिस्ता 2200 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2700 रुपए किलो तक पहुंच गया है.'' वे कहते हैं कि, ''यदि बॉर्डर लंबे समय तक बंद रहा तो इनकी कीमतें और तेज हो सकती है.'' मध्यप्रदेश सरकार ने उठाया कदम (ETV Bharat) मध्य प्रदेश सरकार के कदम से घटेंगे मखाने के दाम

उधर दूसरे ड्राई फ्रूट्स के दामे भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक कदम से प्रदेश के लोगों को सुपर फूड माने जाने वाला मखाना सस्ते दामों में मिलने जा रहा है. दरअसल देश के बिहार, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले मखाने मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आएगी. मध्य प्रदेश के चार जिलों में जल्द ही मखाने की खेती शुरू होने जा रही है. मध्यप्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग ने मखाने की खेती के प्लान को मखाना बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है. इसके बाद प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद में जल्द ही मखाने की खेती शुरू की जाएगी.

भोपाल: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिस्ता और अंजीर की कीमतें रॉकेट बन गई हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढोत्तरी हो गई है. उधर पिस्ता, अंजीर के दामों में बढोत्तरी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही सुपर फूड माने जाने वाला मखाना बेहद सस्ते दामों में मिलने जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठाने जा रही है. व्यापारियों के मुताबिक सरकार के इस कदम से बाजार में 1200 रुपए किलो तक बिकने वाला मखाना मध्य प्रदेश में कम दाम में उपलब्ध हो सकेगा. रॉकेट बनी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद हुए अटारी-बाघा बॉर्डर का असर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर पड़ा है. मध्य प्रदेश के बाजार में भी इसका असर दिखाई देने लगा है. राजधानी भोपाल में ड्राइफ्रूट्स के डीलर प्रदीप खंडेलवाल बताते हैं, ''अटारी-बाघा बॉर्डर बंद होने से खासतौर से पिस्ता, अंजीर, खजूर के दामों में बढोत्तरी दिखाई देने लगी है. हरा पिस्ता, पेशावरी पिस्ता के दामों में 20 से 25 फीसदी की बढोत्तरी हुई है. पेशावरी पिस्ता 2200 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2700 रुपए किलो तक पहुंच गया है.'' वे कहते हैं कि, ''यदि बॉर्डर लंबे समय तक बंद रहा तो इनकी कीमतें और तेज हो सकती है.'' मध्यप्रदेश सरकार ने उठाया कदम (ETV Bharat) मध्य प्रदेश सरकार के कदम से घटेंगे मखाने के दाम

उधर दूसरे ड्राई फ्रूट्स के दामे भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक कदम से प्रदेश के लोगों को सुपर फूड माने जाने वाला मखाना सस्ते दामों में मिलने जा रहा है. दरअसल देश के बिहार, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले मखाने मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आएगी. मध्य प्रदेश के चार जिलों में जल्द ही मखाने की खेती शुरू होने जा रही है. मध्यप्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग ने मखाने की खेती के प्लान को मखाना बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है. इसके बाद प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद में जल्द ही मखाने की खेती शुरू की जाएगी. हॉर्टिकल्चर विभाग की संचालक प्रीति मैथिल नायक बताती हैं कि, ''प्रदेश के चार जिलों में मखाने की खेती के लिए गाइड लाइन तैयार की जा रही है. सरकार मखाने उगाने वाले किसानों को 40 फीसदी तक का अनुदान भी देगी. एक हेक्टेयर खेती में लागत 75 हजार रुपए आती है, इस पर 30 हजार रुपए तक अनुदान दिया जाएगा. किसानों के लिए लाभदायी होगी खेती

नई फसलें लगाकर खेती में प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसान मिश्रीलाल राजपूत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहते हैं कि, ''प्रदेश में मखाने की खेती के लिए कई स्थानों पर अनुकूल माहौल है, जब यहां आसानी से सिंघाड़ा हो सकता है, तो मखाना की खेती भी मुश्किल नहीं है, लेकिन किसान को इसकी उपज के लिए करीबन 7 से 8 माह तक इंतजार करना होगा, लेकिन यह आर्थिक रूप से फायदेमंद भी साबित हो सकता है. उधर भोपाल व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी अनुपम अग्रवाल कहते हैं कि, ''देश में सबसे ज्यादा बिहार में खेती होती है. वहां से इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद दूसरे राज्यों तक यह पहुंचता है. मध्यप्रदेश में इसकी खेती होने से बाजार में यह कम दामों पर मिल सकेगा, हालांकि इसकी खेती के साथ शासन को इसकी प्रोसेसिंग, मार्केट लिंकेज के रास्ते भी तैयार करने होंगे. इसलिए चुना गया इन चार जिलों को

मखाने की खेती आमतौर पर देश के बिहार, बंगाला, उत्तरप्रदेश में होती है. मखाना उन इलाकों में पैदा होता है, जहां पानी जमा रहता है. मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में मखाने की खेती को लेकर पहले भी प्रयोग हो चुके हैं और इसके नतीजे उत्साहजनक रहे हैं. बालाघाट के कृषि विज्ञान केंन्द्र में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से मखाने के एक हजार पौधे बुलाए गए और आधार एकड़ में इसका उत्पादन किया गया. प्रयोग सफल रहा, बाद में कुछ किसानां को मखाने की खेती की ट्रेनिंग भी दिलाई गई, लेकिन इसके बाद कृषि विभाग और किसान दोनों ने रूचि नहीं दिखाई. हालांकि जिन चार जिलों को मखाने की खेती के लिए चुना गया है, वहां पानी की उपलब्धता, तापमान अनुकूल पाया गया है. देसी थाल छोड़ विदेशी हुआ चावल, शिवराज सिंह चौहान के फैसले से किसानों की खिली बांछे

बांग्लादेश को झटका देने की बड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश ने निर्यात पर लगाया बैन, दिल्ली-तमिलनाडु भी साथ बिहार में होता है देश का 85 फीसदी मखाना

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा में मखाने का उत्पादन होता है.

- इसमें से बिहार राज्य में ही मखाने का 85 फीसदी उत्पादन होता है. बिहार में 35 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और करीबन 5 लाख परिवार मखाना खेती, कटाई, बिक्री से जुड़े हुए हैं.

- भारत में करीबन 45 लाख क्विंटन मखाने का उत्पादन होता है. इसमें से करीबन 200 मीट्रिक टन मखाने का निर्यात होता है.

- देश में मखाने का कुल बाजार 5 हजार करोड़ रुपए का है.

Last Updated : May 2, 2025 at 6:25 PM IST